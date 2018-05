¿Argentina de nuevo en crisis? Corrida cambiaria obliga a subir tasa de interés 1.275 puntos base en una semana

Divisas

La acelerada caída del peso argentino, que ha perdido 21% este año, llevó al banco central de ese país a subir hoy los tipos a 40%. Hace solo siete días estaba en 27,25%

Las autoridades argentinas no logran detener el derrumbe del peso y están comenzando a tomar medidas desesperadas. El banco central de ese país volvió a subir las tasas de interés esta mañana, incrementando los tipos en nada menos que 675 puntos. Esto llevó la tasa de referencia al insólito nivel de 40%, uno de los mayores del mundo.

Pero esta es además la tercera alza en siete días. El jueves, el instituto emisor ya había subido los tipos en 300 puntos base a 33,25% en una decisión de emergencia. Y seis días después, lo había hecho en otros 300 puntos base.

Esta mañana, desde el viernes de la semana pasada, los tipos han escalado unos sorprendentes 1.275 puntos base, prácticamente duplicando los costos de financiamiento para empresas y personas en la economía trasandina.

Por esta vía, el instituto emisor intenta impedir que las expectativas inflacionarias sigan desbocándose, con los precios subiendo más de 25% en los doce meses a marzo, y continúen socavando el tipo de cambio, mientras el gobierno ya reconoce una "corrida cambiaria" en el mercado.

El peso argentino ha caído más de 5% desde el viernes de la semana pasada, y es una de las monedas emergentes más golpeadas por la apreciación global del dólar.

"El alza era necesaria, pero parece que el mercado siguió pidiendo más", comentó el jueves a Bloomberg Joaquín Almeyra, trader de renta fija de Bulltick en Miami, apuntando a la falta de reacción en los futuros del peso a un mes tras la anterior alza.

Tras dos días de feriado, el peso retomó su descenso y ya acumula una baja de 21% en el año, su mayor retroceso desde que se decretó la libre flotación de la divisa en 2015.

En doce meses, en tanto, la caída es de 31,8%. La autoridad dijo a través de un comunicado hoy jueves que está lista para volver a actuar en caso de ser necesario.

El 26 de abril, el banco central salió a intervenir en el mercado con un monto de US$ 1.500 millones, la cifra diaria más alta en quince años. Sin embargo, el efecto se diluyó rápidamente y al día siguiente inyectó otros US$ 850 millones. En lo que va del año ha vendido títulos por US$ 4.538 millones.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció además que el gobierno suspenderá las emisiones de deuda para ya "no depender de los mercados" e insistió en que "las metas de inflación no se van a cambiar. Siguen siendo del 15% para 2018, del 10% para 2019 y del 5% para 2020".