Bitcoin alcanza el nivel más bajo desde septiembre con una caída del 40% desde el récord

Divisas

El retroceso se produce después de conocerse las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal.

Bitcoin continuó con una caída de una semana el viernes, cayendo por debajo de US$ 42.000 a niveles no vistos desde septiembre.

La criptomoneda más grande disminuyó hasta un 4,9% a US$ 41.008, marcando una caída de alrededor del 40% desde su récord cercano a los US$ 69.000 alcanzado el 10 de noviembre. ether, la segunda más grande, cayó hasta un 9% a su nivel más bajo desde el 30 de septiembre. Ambos tokens, así como otros, incluidos Binance Coin, Solana, Cardano y XRP, han bajado más del 10% en los últimos siete días, según CoinGecko.

El retroceso se produce después de que las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal, publicadas el miércoles, señalaran la posibilidad de subidas de tipos antes y más rápidas de lo esperado, así como un posible deterioro del balance.

"La intención de la Fed de reducir el balance en el primer trimestre de 2022 es la causa principal de esta liquidación", dijeron los estrategas de Fundstrat en una nota el jueves. "Desafortunadamente, no parece probable que haya un soporte inmediato antes de los mínimos de septiembre de 2021 en $ 39,573, con rupturas de eso que conducen al mínimo del verano pasado de mayo a julio".

Bitcoin ganó alrededor del 60% el año pasado, superando a otras clases de activos en medio de una narrativa que incluía adopción institucional, protección contra la inflación y diversificación de inversiones. Sin embargo, ha tenido problemas en las últimas semanas, en medio de un período volátil para los mercados financieros. El repunte de la inflación está llevando a los bancos centrales a endurecer la política monetaria, amenazando con reducir el viento de cola de liquidez que levantó una amplia gama de activos.

"A medida que madura el mercado de las criptomonedas, podemos ver que los principales activos de criptografía como bitcoin y ethereum se mueven cada vez más en conjunto con los mercados tradicionales, incluidos los bonos del Tesoro", dijo Ben Caselin, jefe de investigación y estrategia en el intercambio de criptomonedas AAX.

También teniendo en cuenta las disminuciones, según Todd Morakis, cofundador del proveedor de productos y servicios de finanzas digitales JST Capital: los disturbios en Kazajstán , donde una cantidad sustancial de operaciones de criptominería se habían ido después de la represión de China contra la práctica, y que ya se vieron afectados por los recientes problemas de suministro de energía del país.

La tasa de hash de bitcoin, una medida de la potencia informática de la red, cayó a 176 millones de terahashes el jueves desde un récord de alrededor de 208 millones el 1 de enero, según datos de Blockchain.com.

Aún así, había signos de una posible recuperación: Hayden Hughes, director ejecutivo de Alpha Impact, una plataforma de comercio social, dijo que su base de clientes se estaba "acumulando fuertemente" en la mañana de Asia, aunque con una fuerte preferencia por Ether en lugar de Bitcoin. Y Jeffrey Halley, estratega senior de mercado de Oanda Asia-Pacific, señaló que el índice de fuerza relativa o RSI está "bien sobrevendido" y no le sorprendería ver un rebote de nuevo a US$45.000 .

Pero durante el fin de semana, cuando la liquidez a menudo puede ser escasa y exacerbar los movimientos de precios, existe un riesgo tanto al alza como a la baja.

Una ruptura del precio de bitcoin por debajo de US$ 41.000 "podría volverse fea, con una edad media a baja como un posible destino", dijo Antoni Trenchev, cofundador de la entidad crediticia de criptomonedas Nexo. Agregó que bitcoin soportó un período de consolidación de dos meses en el rango de US$ 30.000 a US$ 40.000 de mayo a julio del año pasado, y "no se puede descartar una repetición de la historia, ya que el endurecimiento de la Fed sigue siendo la narrativa popular".