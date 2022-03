Bitcoin alcanza su nivel más alto del año y cotización supera los US$ 48.200

Divisas

Tras romper la barrera sicológica de US$ 45 mil, la principal criptomoneda del mundo ya ha borrado todo lo perdido en el último año.

El sigiloso repunte del bitcoin en los últimos días tiene a los alcistas una vez más observando niveles que la moneda no ha visto desde el comienzo del año.

La principal criptomoneda por valor de mercado subió hasta 4,6% en un punto de las cotizaciones este lunes, alcanzando US$ 48.215, antes de fluctuar alrededor de ese nivel. El peak fue su nivel más alto del año. Por otra parte, el índice MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, que rastrea el desempeño de algunos de los principales activos digitales, subió más de 5% a las 12:04 PM de Nueva York.

En las últimas semanas las bitcoins y otras criptomonedas habían estado sumidas en una tendencia a la baja similar a la de otros activos de mayor riesgo, como las acciones estadounidenses. Pero un repunte de fin de semana por encima de los US$ 45 mil, un nivel clave observado por los gráficos, ayudó a generar impulso para una ruptura mayor. La moneda ha remontado 15% durante la última semana y acumula un avance de 3% en 12 meses.

“Ha sido un comienzo de año agitado, no solo para las criptomonedas, sino para todas las clases de activos. Así que creo que ciertamente, es una mañana emocionante en la comunidad criptográfica ver que se han borrado las pérdidas de un año, hasta ahora, y también ver a las bitcoins superar ese nivel psicológico de US$ 45 mil”, dijo Michael Sonnenshein, CEO de Grayscale, en un entrevista de Bloomberg TV. "Lo que estamos viendo es un par de compradores nativos de criptomonedas como Terra comprando para sus propias reservas", explicó el experto. Esto podría ayudar a respaldar los precios.

Respaldo de Yellen

Do Kwon, cofundador y director ejecutivo de la firma detrás de la cadena de bloques Terra, confirmó que ha comprado más US$ 2 mil millones en Bitcoin desde finales de enero, informó Bloomberg News el lunes. Los analistas también señalan otros desarrollos para el renovado optimismo en torno a las criptomonedas, y algunos citan comentarios de la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, quien dijo en una entrevista del 25 de marzo con CNBC que, a pesar de su propio escepticismo sobre la clase de activos, "las criptomonedas tienen beneficios y reconocemos que la innovación en el sistema de pago puede ser algo saludable”.

El repunte ha llevado a las bitcoins a niveles técnicamente de sobrecompra, según su puntaje del Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 71. Los activos se consideran sobrecomprados si su RSI cruza por encima de 70 y sobrevendidos si cae por debajo de 30. Los niveles de sobrecompra tienden a generar proyecciones para una pausa a corto plazo, aunque los estrategas de Bespoke Investment Group dicen que no siempre ha sido el caso que esas condiciones conduzcan a una baja y, en cambio, pueden presagiar más ganancias.

Próximos niveles

Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co., dice que está analizando el promedio móvil de 200 días de las bitcoins, que actualmente ronda US$ 48.270, lo que podría proporcionar cierta resistencia a corto plazo. Pero más allá de eso, los analistas de gráficos se enfocarán en los US$ 50mil “porque es un número grande y redondo”. También está buscando los US$ 51 mil, lo que representa un máximo de fines de diciembre.