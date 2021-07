Bitcoin corrige su rally con el desmentido de Amazon

Divisas

Los inversionistas activan la corrección, y su precio se desinfla hasta un 10%.

La cotización del bitcoin recupera la volatilidad después de dos meses de un inusual letargo.

El comienzo de la semana disparó las expectativas de una reactivación de la escalada en el precio de la mayor de las criptomonedas. Las subidas llegaron a alcanzar de hecho el 15%, su mayor avance diario de los últimos meses. En su resurgir, el bitcoin marcó máximos justo por encima de los US$ 40.000.

La jornada de hoy aleja su cotización de este nivel. Los inversionistas activan la corrección, y su precio se desinfla hasta un 10%. Los US$ 40.000 dan paso a niveles más próximos a los US$ 36.000 y US$ 37.000.

El resurgir de las subidas de dobles dígitos en la cotización del bitcoin se había apoyado la liquidación récord de posiciones bajistas, alentada a su vez por unas informaciones que habían disparado las expectativas sobre el grado de aceptación de la criptomoneda como método de pago. El diario británico de finanzas City A.M., citando fuentes internas del gigante del comercio electrónico, publicó que Amazon estaría estudiando aceptar el pago con bitcoin. La decisión final, añadía el diario, se adoptaría a finales de este mismo año.

Amazon salió al paso de estas informaciones a última hora de ayer, en medio de la subida de hasta el 15% registrada por el bitcoin, con máximos por encima de los US$ 40.000. El gigante mundial del comercio electrónico desmintió que estén trabajando en aceptar la criptomoneda como método de pago a finales de año. Un portavoz oficial del grupo aseguró que "las especulaciones surgidas este lunes sobre nuestros planes en relación a las criptomonedas no son ciertas". Amazon, en cambio, aclaró que sigue centrado en explorar alternativas en su negocio que se adapten a las preferencias de sus clientes.

La cotización de la criptomoneda gira a la baja con el desmentido de Amazon, pero se mantiene ampliamente por encima de los niveles con los que cerró la semana pasada, y se consolida con un balance favorable en lo que va de año superior al 25%.

La cotización del ethereum también replica en la semana los bandazos del bitcoin. En sus subidas previas al desmentido de Amazon llegó a superar los US$ 2.400, antes de dar marcha atrás y regresar a niveles próximos a los US$ 2.200.