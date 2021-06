Bitcoin lidera repunte de las criptomonedas pese a nuevas restricciones regulatorias en Reino Unido

Divisas

El organismo de control financiero de Reino Unido prohibió a Binance Markets, filial una de las principales bolsas de criptomonedas en el mundo, realizar cualquier negocio regulado en el país.

El bitcoin sube hoy lunes, luego de que sus defensores se tomaran con calma las nuevas medidas de restricción a las critpomonedas anunciadas en Reino Unido, después de que el token se negociara por encima de un nivel técnico clave durante el fin de semana.

La principal criptomoneda avanzaba 6,9% a US$ 34.874 a las 10:32 AM en Londres, en un segundo día de ganancias. El mercado de las criptimonedas también subía, con un aumento de alrededor de 5% a US$ 1,44 billón (millón de millones) en capitalización total, según los precios de CoinGecko.

En una de las medidas más importantes hasta la fecha por parte de un regulador en medio de una represión mundial, el organismo de control financiero de Reino Unido prohibió a Binance Markets, filial de una las principales bolsas de criptomonedas del mundo, Binance, realizar cualquier negocio regulado en el país.

Los defensores de las criptomonedas suelen interpretar las duras medidas regulatorias como una señal de que el mercado está madurando. También parece que se sienten alentados por el hecho de que el bitcoin no haya traspasado el nivel de soporte de US$ 30 mil durante el fin de semana.

“Estamos viendo que el nivel de US$ 30 mil en el bitcoin se está defendiendo bastante bien con una serie de pruebas de ese nivel durante el último mes”, dijo Vijay Ayyar, jefe para Asia-Pacífico de la bolsa de criptomonedas Luno Pte. “Vimos mucha presión a la baja sobre los precios que se defienden, por lo que esto parece bastante alcista en este momento”.

El bitcoin ha perdido la mitad de su valor en las últimas semanas en medio de la preocupación por su impacto medioambiental y mientras los reguladores de todo el mundo, sobre todo en China, toman enérgicas medidas contra la industria. La moneda digital alcanzó un récord cercano a los US$ 65 mil a mediados de abril en medio de la promoción de personas como el dueño de Tesla, Elon Musk, antes de que él también criticara sus credenciales ecológicas.

Para Ayyar, de Luno, es demasiado pronto para cantar victoria.

“Una nueva caída a US$ 30 mil podría no aguantar, dada la cantidad de veces que lo hemos probado y ahí hay mucha liquidez”, dijo. “Después de los US$ 30 mil, probablemente deberíamos ver entre US$24 mil y US$ 25 mil”.