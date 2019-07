Bitcoin pierde en tres semanas un tercio de su valor y cae de los US$ 10.000

Divisas

Críticas de Trump a las divisas virtuales y el anuncio de Facebook de que aplazaría el lanzamiento de su Libra influyen a la baja en la cotización de las principales criptomonedas.

Los dardos del presidente Donald Trump contra las criptomonedas no provocaron un golpe inmediato en la cotización de las monedas digitales, pero el efecto comienza a palparse ahora. Hace algunos días, el bitcoin -que es una de las principales divisas virtuales-, rozó los US$ 13.000, un número no visto desde 2017, pero en tres semanas ha borrado todo su avance y ahora pierde un tercio de su valor.

Según datos de CoinDesk, en estos momentos el bitcoin cae 12,69% ubicándose en US$ 9.326. La baja también ocurre luego de que Facebook anunciara que no pondrá en el mercado su criptomoneda denominada Libra hasta tener todas las autorizaciones regulatorias correspondientes. Cabe recordar que los planes originales de la compañía fundada por Mark Zuckerberg era lanzar los primeros tokens de la Libra en 2020.

A las críticas lanzadas por Trump a las criptomonedas se sumaron hace poco las dudas de senadores demócratas y republicanos, quienes plantearon sus inquietudes por eventuales violaciones a las políticas de privacidad de Facebook al convertirse en una especie de tesorero.

El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra son otras de las entidades que han planteado sus resquemores sobre las intenciones de Facebook y de cómo podría implementar una política monetaria.

Recientemente el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, señaló a CNBC que "no podemos aceptar una nueva moneda que tenga exactamente el mismo tipo de poder, sin el mismo tipo de reglas, sin el mismo tipo de compromisos y sin el mismo tipo de obligaciones".

Otras monedas digitales corren la misma suerte que el bitcoin y arrojan caídas, como el ethereum, que baja 13,7% y la litcoin que lo hace en 2,7%.