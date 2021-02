Bitcoin se hunde a medida que crecen dudas sobre su valorización

Divisas

La principal criptomoneda del mundo sufrió su mayor baja diaria en un mes, al caer hasta los US$ 45.000.

El bitcoin se desplomó hasta un 17% el martes, extendiendo una liquidación entre las criptomonedas porque los inversionistas se pusieron nerviosos por sus abultadas valorizaciones y recogieron ganancias.

La principal criptomoneda del mundo sufrió su mayor baja diaria en un mes, al caer hasta los US$ 45.000.

El declive extendió las pérdidas de la moneda a casi un quinto desde el máximo histórico de US$ 58.354 alcanzado el domingo, aunque el bitcoin aún registra una ganancia de alrededor de 60% este año.

"Los tipos de alzas que hemos estado viendo no son sustentables y solo invitan a retirarse de este activo", dijo Craig Erlam, analista senior de mercado de OANDA.

El Ethereum, la segunda moneda más importante en su tipo por capitalización de mercado y que menudo se mueve en línea con el bitcóin, también bajó más de 17% y operaba más tarde en US$ 1.461, un descenso de casi 30% respecto al récord que alcanzó la semana pasada.

Los mercados de criptomonedas han presentado una fuerte escalada este año ya que las grandes empresas e inversores institucionales empezaron a tomar con seriedad al activo emergente, llevando dinero al sector y generando confianza entre pequeños especuladores.

Una inversión de US$ 1.500 millones por parte del fabricante de autos eléctricos Tesla ayudó a la divisa virtual a valorizarse por encima de los US$ 50.000 y eso podría derivar en que el precio de la acción de la compañía se vuelva más sensible a las operaciones del bitcóin.