Bitcoin se hunde por debajo de los US$ 50.000 en una de las peores semanas del último tiempo para la criptomoneda

Bitcoin se encaminaba a su peor semana en más de un año luego de que una propuesta del aumento del impuesto a las ganancias de capital para los estadounidenses ricos intensificó la volatilidad que azota a la criptomoneda más grande del mundo.

Una nueva ola de ventas el viernes hizo que Bitcoin cayera 7,9% a US$ 47.525, por debajo de su promedio móvil de 100 días, mientras continuaba eliminando niveles técnicos clave. Los analistas de Wall Street advierten sobre nuevas pérdidas para la volátil moneda que alcanzó un récord de US$ 64.870 el 14 de abril antes de la cotización de Coinbase Global Inc., antes de sucumbir a un inexplicable desmayo de fin de semana.

La caída de más del 20% de esta semana marca el peor período para el bitcoin desde marzo de 2020. Incluso las monedas digitales que han logrado obtener ganancias en los últimos días, como Ether y la satírica Dogecoin, cayeron el viernes cuando el espacio criptográfico se convirtió en un mar rojo.

La última amenaza proviene de un informe de Bloomberg News el jueves de que la administración Biden está considerando aumentar el impuesto sobre las ganancias de capital al 39,6% para aquellos que ganan más de US$ 1 millón al año. Eso fue suficiente para provocar la mayor caída de las acciones estadounidenses en cinco semanas. Los inversores estadounidenses en Bitcoin, que ha avanzado más del 70% este año a pesar de su reciente retroceso, ya se enfrentan a un impuesto a las ganancias de capital si venden la criptomoneda después de mantenerla durante más de un año.

Pero la moneda ha sido uno de los activos con mejor rendimiento en los últimos años: cualquiera que haya comprado hace un año tiene una ganancia de casi el 550%. Para los inversionistas que compraron en abril de 2019, es aproximadamente el 800%.

"Una de las cosas más importantes de las que tiene que preocuparse es que las cosas con las mayores ganancias serán más susceptibles de venderse", dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. "No significa que la gente lo hará deshacerse al por mayor, deshacerse del 100% de sus posiciones, pero hay algunas personas que tienen mucho dinero en esto y, por lo tanto, un gran salto en el impuesto a las ganancias de capital, dejarán mucho dinero sobre la mesa ".

El IRS ha intensificado la aplicación de la recaudación de impuestos sobre las ventas de criptomonedas. La agencia, que comenzó a pedir a los usuarios de criptomonedas que revelen transacciones en sus declaraciones de impuestos individuales de 2019, les pregunta a los contribuyentes si "recibieron, vendieron, enviaron, intercambiaron o adquirieron algún interés financiero en cualquier moneda digital".

Aún así, es posible que los inversores deban abrocharse el cinturón para una mayor volatilidad a corto plazo.

"La gente ha estado hablando de que el impuesto a las ganancias de capital y la liquidación del mercado de valores de EE. UU. Son el catalizador de esto", dijo Todd Morakis, cofundador del proveedor de servicios y productos de finanzas digitales JST Capital. "Si es cierto, nos hemos movido demasiado, pero una vez que Bitcoin se pone en marcha, es difícil detenerse a menos que esté en un área técnica.