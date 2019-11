Bloomberg: correlación peso chileno-cobre se desvanece tras las protestas

Divisas

No puede haber un mejor ejemplo que el comercio del martes. Mientras que el cobre tuvo un máximo de tres meses, la moneda llegó a un mínimo de 16 años.

Durante años, fue la apuesta más simple: cuando el cobre se recuperó, el peso chileno hizo lo mismo. En una señal de cuán grave se ha vuelto el macho civil en Chile, la correlación casi ha desaparecido.

No puede haber un mejor ejemplo que el comercio del martes. Mientras que el cobre tuvo un máximo de tres meses, la moneda del mayor exportador mundial de cobre tuvo un mínimo de 16 años.

Chile representa alrededor del 30% de las exportaciones mundiales del metal rojo y la falta de correlación entre los dos activos resalta los factores inusuales actualmente en juego. El peor macho social en una generación –que ha visto más de uno de cada cuatro supermercados saqueados–, combinado con tasas de interés reales negativas, ha dejado a los inversionistas con pocas opciones aparte de las posiciones en el peso chileno, a pesar de la recuperación del cobre.

Las protestas ya le han costado a Chile entre US$ 2.000 millones y US$ 3.000 millones, según el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el problema no tiene un final a la vista. El gobierno redujo su pronóstico de crecimiento para el año a 2% hoy, desde 2,6% en septiembre.

También antes de que comenzaran los problemas el 18 de octubre, el crecimiento se estaba aliviando. Las ventas minoristas cayeron 0,9% en septiembre respecto al año anterior, en comparación con las previsiones de los analistas de un crecimiento de 1,8%.

Santiago fue escenario de batallas entre manifestantes y policías durante la mayor parte del lunes por la noche. Las barricadas bloquean la vía principal, y los gases lacrimógenos hicieron que el aire fuera imposible de respirar en el centro de la ciudad. No hay una solución fácil para la agitación.