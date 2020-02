Brote impulsa al dólar a $ 814,83, su tercer mayor valor histórico

Divisas

El tipo de cambio llegó a superar los $ 818 durante la jornada, en medio de una depreciación en bloque de las monedas latinoamericanas, en plena crisis del coronavirus.

Desde que surgió el coronavirus Covid-19, los inversionistas han podido observar lo difícil que ha sido contener la enfermedad. Casos confirmados en Italia, Japón, Irán, Corea del Sur, Estados Unidos y Brasil, son prueba de ello.

Los efectos han golpeado algunas monedas. Si bien en las primeras operaciones el tipo de cambio en Chile ayer anotó un tímido avance de $ 2, con el pasar de las horas se fue fortaleciendo la divisa referente, que presionó al peso chileno hacia niveles que no veía desde la corrida cambiaria del año pasado, anotando un máximo intradía sobre los $ 818.

Con todo, el dólar cerró en $ 814,83, lo que representó una subida de $ 4,58 respecto del miércoles. Este fue su mayor valor desde el máximo histórico de noviembre del año pasado –cuando quedó a un paso de los $ 830– y su tercer mayor valor desde que hay registros en Bloomberg.

Los resultados del cruce de monedas se acoplan con lo que sucede en la región, que se ha visto afectada por las noticias del primer caso de coronavirus Covid-19 en Brasil.

En ese contexto, todas las mayores divisas de América Latina cayeron, destacando bajas relevantes en el peso colombiano, que retrocedió más de 1,5% respecto a la moneda referente.

Caen futuros de cobre

Al peso chileno también le jugó en contra una nueva caída en el precio del cobre. Si bien datos de Cochilco mostraron que el precio spot del metal terminó la sesión en US$ 2,5483 por libra, lo que arrojó una subida de 0,07% en la Bolsa de Metales de Londres, los futuros del metal en Chicago tuvieron una caída que llegó a superar el 1% en el día.

Gracias a estos factores es que el dólar en Chile logró ignorar una moderada baja que el billete estadounidense registra en los mercados internacionales, con el Dollar Index contrayéndose 0,53%.

Por el lado de las mesas de dinero destaca el rol del nerviosismo que ha generado el coronavirus, sumado a flujos de venta a nivel internacional en el mundo de los mercados emergentes.

En esa línea, operadores recalcaron el papel que han jugado las operaciones de inversionistas extranjeros recientemente. Mientras que en pleno conflicto social, entre mediados de octubre y principios de diciembre la depreciación del peso chileno se vio amortiguada en parte por compra de inversionistas internacionales, en esta oportunidad se ha visto una reducción de las apuestas a favor de la moneda nacional en el mercado externo.

Cifras del Banco Central evidenciaron que el stock de posiciones off-shore que le apostaron al alza del peso ha caído US$ 7.000 millones desde su peak más reciente, el 6 de diciembre del año pasado. En los primeros dos meses del año, el llamado desarme de carry trade llegó a US$ 3.487 millones, mientras que sólo en febrero sumó US$ 1.153 millones.