China raya la cancha a sus bancos sobre el uso del bitcoin y las criptomonedas una vez más se van al suelo

Divisas

La moneda virtual más grande perdió un 10% a US$ 32,350 y el Ether lo hacía un 13% a US$ 1.950.

El bitcoin cayó a un mínimo de dos semanas en medio de una intensificación de la represión de las criptomonedas en China.

China anunció el lunes que convocó a funcionarios de sus bancos más grandes a una reunión para reiterar la prohibición de brindar servicios de criptomonedas. Es la última señal de que China planea hacer lo que sea necesario para cerrar las lagunas que quedan en el comercio de cifrado.

A los representantes de Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Agricultural Bank of China Ltd. y al proveedor de servicios de pago Alipay se les recordaron las reglas que prohíben a los bancos chinos participar en transacciones relacionadas con las criptomonedas, según un comunicado del banco central el lunes.

"La represión del PBOC va más allá de lo esperado inicialmente", dijo Jonathan Cheesman, jefe de ventas institucionales y de venta libre en el mercado de derivados criptográficos FTX. "La minería fue la fase uno y la especulación es la fase dos".

Por otra parte, una ciudad china con abundante energía hidroeléctrica ha intensificado sus acciones para frenar la minería. Un funcionario del gobierno de Ya'an le dijo al menos a un minero de Bitcoin que la ciudad prometió erradicar todas las operaciones mineras de Bitcoin y Ether en un año, dijo una persona con conocimiento de la situación.

Como telón de fondo, el apetito por los activos de riesgo ha disminuido después del giro de la política agresiva de la semana pasada por parte de la Reserva Federal. A pesar de que los mercados de valores se volcaron en verde el lunes, los analistas señalaron un nerviosismo persistente sobre los rincones espumosos del mercado.

"Si, como esperaba, la relajación global de comprar todo continúa esta semana, Bitcoin sentirá esos vientos fríos", dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercado de Oanda Asia Pacific Pte.