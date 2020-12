Cobre sigue subiendo y su precio toca nuevo máximo desde marzo de 2013

Divisas

El metal rojo cerró en US$ 3,483 la libra en la bolsa de metales de Londres.

El precio del cobre continúa en racha. El miércoles cerró en US$ 3,483 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, dando cuenta de un alza diaria de 0,82%. Con esto volvió a tocar un máximo que no se veía desde el 15 de marzo de 2013, cuando la cotización del commodity cerró en US$ 3,53 la libra.

Esto se relaciona con los positivos datos que llegan desde China: El PMI manufacturero de Hong Kong, que se cifra en el mismo mes en 50,1, y el PMI de Caixin subió de 56,8 en octubre a 57,8 en noviembre, la segunda lectura más alta desde abril de 2010 y que registra su cuarta alza consecutiva.

En tanto, el dólar cotiza a la baja en Chile cayendo $1,7 y ubicándose en los $ 753,8. Con esto se acopla un dólar índex que se debilita a nivel internacional, bajando 0,10%.

La divisa a nivel sigue cayendo al comienzo de la jornada de este jueves, ya que el optimismo en torno a la distribución de las vacunas y la implementación de nuevos estímulos fiscales de Estados Unidos invitan a los inversores a tomar más riesgo. Esto le da fuerza a "las monedas de más riesgo en desmedro del refugio seguro que otorga el dólar, la moneda impulsada por la Reserva Federal que se encuentra comprometida a mantener los tipos de interés bajos durante los siguientes años", dijo el analista de mercados de XTB Latam, Francisco Román.

"Técnicamente esperamos que el tipo de cambio fluctúe en torno a los $743 como soporte y los $765 como resistencia. Algo clave para el tipo de cambio el día de hoy será la votación en el Senado por el retiro del segundo 10% desde las AFP, tema que tiene bajo presión al dólar en nuestro país. Este hecho, unido a un cobre en máximos de los últimos siete años por sobre los U$3,46 la libra, nos indica que deberíamos ver una cotización a la baja para el tipo de cambio", advirtió Román.