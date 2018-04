Comprar bitcoins "es una actividad de alto riesgo" pero no es "amenaza" para la estabilidad financiera

Divisas

El Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) analizó a las criptomonedas y advirtió a las intermediarias de estos activos.

Adicionalmente, la instancia advirtió a los intermediadores, emisores y compradores que, a pesar de no existir actualmente una regulación específica para las denominadas criptomonedas, éstas deben cumplir con el marco legal y normativo que les sea " supletoriamente aplicable ", y se encuentran sujetas al cumplimiento del marco regulatorio general, el que incluye, entre otros, la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la normativa tributaria y, en tanto realicen operaciones de cambios internacionales, la legislación y normativa cambiaria del Banco Central.

En particular, dijo que compradores, personas naturales o jurídicas, se encuentran expuestos, entre otros, a los siguientes riesgos: fuertes fluctuaciones de precios, potenciales dificultades para vender o intercambiar por otros activos, ausencia de activos tradicionales como respaldo en la mayoría de los casos y, eventuales pérdidas por robo, fraudes o dificultades con respecto a la información disponible.

Y por el hecho de no contar con un emisor soberano que los respalde y asuma la responsabilidad de mantener su valor, el Banco Central ha establecido que éstas no pueden considerarse como "monedas" en el sentido legal y conceptual del término .

En esa línea, destacó que actualmente no existen regulaciones específicas para estos activos en Chile, ni para sus emisores o intermediadores.

La entidad presidida por el ministro de Hacienda e integrado por el Presidente de la CMF, el Super de Bancos, el de Pensiones y el Presidente del Banco Central de Chile, recordó que estos activos virtuales no son emitidos ni respaldados por bancos centrales u otras autoridades públicas y, en la mayoría de los casos, su valor deriva únicamente de la confianza de sus usuarios .

