Corbo y De Gregorio en picada contra el bitcoin: "Es una burbuja, un tongo"

Divisas

Expertos aún tienen serias dudas sobre estas inversiones.

Aunque se ha enfriado el entusiasmo en las últimas semanas, las criptomonedas se convirtieron en una de las inversiones más rentables de las últimas décadas.

La efervescencia también llegó a Chile y no sólo porque ya hay varias empresas intermediarias que las transan sino porque incluso se creó una: la chaucha.

Pese a ello, algunos expertos aún tienen serias dudas sobre estas inversiones.

"Es una burbuja, un tongo. Tiene virtudes pero no es para que su valor pase de US$ 100 a 19.000", dijo esta mañana el economista y ex presidente del Banco Central, José de Gregorio, en el marco de una charla fue organizada por MIT Club y Everis.

Vittorio Corbo, tuvo una opinión similar. El también ex presidente del instituto emisor reafirmó sus declaraciones de diciembre pasado respecto al halo de ilegalidad detrás de estos activos.

"La parte grande de las transacciones es dinero ilegal para no dejar huellas digitales. El Bitcoin no tiene mucho futuro y las otras tampoco", afirmó

El bitcoin comppleta su cuarta caída consecutiva y se cotiza en US$ 9.047.