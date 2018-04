Criptomonedas moderan sus bajas y cotizan mixtas

Divisas

El panorama del cierre en las cotizaciones se da pese a que Australia introdujera regulaciones hacia los polémicos activos. Los análisis técnicos apuntaban a que la caída sería a corto plazo.

Una baja generalizada vivieron las principales criptomonedas en el transcurso de la jornada de hoy. La situación cambiaria ocurría a horas de que Australia introdujera regulaciones respecto a los polémicos activos. Ahora, los intercambios que se realicen con criptomonedas deberán registrarse en el Australian Transaction Reports and Analysis Centre (en español, Centro de Reportes de Transacciones y Análisis Australiano).

No obstante, análisis técnicos reportados por CNN mostraron que los fundamentos que sustentan a las divisas virtuales son "fuertes" y que el periodo a la baja sería a corto plazo.

El motivo se debería a que los menores precios que han alcanzado las criptomonedas las han hecho más atractivas para inversionistas retail, los cuales, no pudiendo comprar los activos en su época más exorbitante, ahora consideran un buen momento para acceder a ellas con la esperanza de un futuro nuevo repunte.

Y los análisis parecen haber acertado. Al cierre de sus cotizaciones de hoy, las criptomonedas moderaron sus caídas e, incluso, algunas registraron alzas, haciendo de la sesión de hoy una mixta.

La que muestra la mayor alza, el litecoin, cerró la jornada con un incremento de 0,57%, cotizándose en más de US$ 118,2.3

Por su parte, el bitcoin, tuvo un avance de 0,26%. Sin embargo, esto no impidió que la polémica divisa perdiera la barrera de los US$ 7.000, terminando la jornada transándose en apenas US$ 6.848,45.

En tanto, los futuros de la famosa criptomoneda en la Bolsa de Chicago perdieron US$ 635 de todos modos.

Mucho más abajo finalizaron las cotizaciones del ethereum, el cual avanzó 0,05%, llegando a los US$ 381,58.

Sin embargo, la más afectada al final del día fue modesto ripple, el cual alcanzó un precio de apenas 49,37 centavos de dólar, mostrando una baja de 0,33%.