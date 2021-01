De locos lo del bitcoin: criptomoneda alcanza un nuevo máximo histórico cerca ya de los US$ 38.000

Divisas

El bitcoin, la criptomoneda más utilizada, ha alcanzado este jueves un nuevo récord, cerca ya de los US$ 38.000, impulsado por el interés creciente de los inversores institucionales.

La criptodivisa ha tocado los US$ 37.802, aunque ahora cotiza en torno a los US$ 37.300, según datos de Bloomberg. El bitcoin ya marcó el miércoles un máximo histórico al llegar a los US$ 36.500.

Según los analistas, estas subidas se deben principalmente al posicionamiento de los inversores institucionales, entre ellos los bancos de inversión, que ven factible que el bitcoin llegue a los US$ 50.000 en los próximos dos meses.

Además, apuntan que la política expansiva de los bancos centrales, en concreto de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo (BCE), está devaluando al euro y al dólar frente el bitcoin.

El pasado 16 de diciembre, el bitcoin rebasó por primera vez el nivel de los US$ 20.000 y llegó a US$ 21.295. A partir de ese momento, no ha dejado de subir.

El 19 de diciembre, superó la barrera de los US$ 24.000; el 26 de diciembre, se disparó hasta rozar los US$ 27.000; y, un día después, rebasó los US$ 28.000.