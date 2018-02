De mal en peor: tras derrumbarse 30% en enero el bitcoin ahora quiebra los US$ 9.000

Divisas

Sufre una fuerte caída de 12%.

¿Se acuerda del bitcoin, esa criptomoneda que subía, subía y no paraba de subir? Bueno, no le ha ido nada bien en este arranque de 2018.

Durante enero, la divisa virtual acumuló una fuerte caída de 30,3% y más encima perdió la barrera de los US$ 10.000. En el primer mes del año, la moneda perdió US$ 44.000 millones en valor.

Y en el inicio de febrero no hay asomo de recuperación ya que sigue cayendo. A primera hora, la criptodivisa se transaba en niveles de US$ 9.200, pero acentuó aún más su depreciación en su paridad con el dólar y en estos momentos se cotiza en US$ 8.767.

Se trata de una caída de 12% respecto al cierre de ayer y su nivel más bajo desde noviembre del año pasado. El precio se compara negativamente con los casi US$ 19.000 a los que llegó a mediados de diciembre 2017.

Aún así, hay que recordar que el bitcoin anotó un alza de casi 1.300% en 2017.