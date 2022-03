Después de una semana muy acontecida, el Bitcoin termina casi igual que como empezó

Divisas

Los desarrollos alcistas en el frente de la regulación en Estados Unidos se vieron superados esta semana por un nuevo máximo de 40 años en la inflación y la tensión por Ucrania.

Bitcoin es conocido por sus flujos y reflujos perpetuos. Pero, incluso después de unos últimos días llenos de acontecimientos, la criptomoneda original está terminando la semana prácticamente en el mismo lugar donde comenzó.

Luego del mediodía en Nueva York, el precio de Bitcoin estaba justo por debajo de los US$ 39.000, justo donde cerró el viernes pasado. Los desarrollos alcistas en el frente de la regulación en Estados Unidos se vieron superados esta semana por un nuevo máximo de 40 años en la inflación y la tensión geopolítica continua con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Estas tensiones del mercado, junto con los costosos precios de las materias primas, son probablemente la razón por la que Bitcoin ha estado haciendo movimientos de rango limitado, dijo Yuya Hasegawa, analista de criptomercados, en Bitbank Inc. "Un tira y afloja entre el sentimiento de aversión al riesgo y la cobertura de inflación probablemente obligará a Bitcoin a moverse dentro de la furia actual a mediano plazo hasta que la situación en Ucrania progrese hacia el alto el fuego y los precios de las materias primas se calmen", escribió Hasegawa en una nota.

A principios de semana, el Bitcoin protagonizó un repunte trascendental de dos días, ganando un 10% durante el período, ya que se consideró que una orden ejecutiva validaba el papel de los activos digitales en el sistema financiero de Estados Unidos, y la Casa Blanca se comprometió a coordinar los esfuerzos regulatorios.

Timothy Spangler, socio del bufete de abogados Dechert LLP que se especializa en la industria de activos digitales, calificó la orden como "el reconocimiento de que blockchain y crypto están aquí para quedarse".

Sin embargo, las ganancias resultaron ser efímeras ya que la incertidumbre con la guerra en Ucrania y las preocupaciones sobre el crecimiento global pesaron sobre los activos de riesgo en la segunda mitad de la semana.

Los críticos también señalaron que la orden del presidente Joe Biden carecía de claridad sobre los cambios inmediatos que pueden esperar los intercambios y otras plataformas, lo que posiblemente contribuyó a la pérdida de impulso del mitin.

La correlación de Bitcoin con los principales índices bursátiles de Estados Unidos se ha mantenido sólida en los últimos años. Un coeficiente de correlación de 50 días entre el Bitcoin y el S&P 500 subió ligeramente a 0,52 el viernes, de la puntuación más alta posible de 1. "Me molesta un poco", dijo David Siemer, director ejecutivo de Wave Financial Group. "Fundamentalmente no parece que debería".