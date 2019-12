Dólar anota su séptima caída consecutiva, pero se mantiene sobre $ 770

Divisas

El tipo de cambio acumula una caída de más de $ 50 en su racha perdedora. Hoy, cerró la sesión en $ 775,60, siguiendo la tendencia global.

Después de más de una semana de avances, la recuperación del peso chileno sigue su curso en la primera jornada de esta semana. Si bien el dólar en Chile no logró mantener la caída bajo la línea de los $ 770 que registró en la mañana, sí logró anotar su séptima jornada consecutiva de bajas.

Al finalizar las operaciones del día, datos de Bloomberg ubican al tipo de cambio en $ 775,60, lo que representa una baja de $ 2,66 con respecto al cierre del viernes y también su menor valor en tres semanas.

Con este nuevo movimiento apreciativo, el peso chileno es la moneda que más se fortalece en el mundo en lo que va de diciembre y el cruce de monedas acumula una contracción de $ 52,76 desde el máximo histórico que marcó el 28 de noviembre.

Esto se da en un contexto en que los inversionistas siguen evaluando la evolución de las protestas en el país y las medidas que ha tomado el Banco Central para frenar la agresiva depreciación que sufrió la moneda nacional durante noviembre.

Es más, información del ente rector muestra que la operación en el mercado spot del día tuvo una fuerte demanda: US$ 395 millones, sobre los US$ 150 millones que se enajenaron. Con todo, el tipo de cambio promedio ponderado de la liquidación de divisas fue de $ 771,61. Por su parte, en las operaciones de contratos forward se lograron colocar en el mercado los US$ 250 millones comprometidos en medio de una alta demanda.

Si bien todavía hay un manto de incertidumbre cubriendo el escenario político nacional, la percepción de riesgo ha ido cayendo la última semana, indican operadores del mercado cambiario.

En el plano internacional, las cosas favorecen al peso chileno.

En un entorno global en que los inversionistas están concentrados en la reunión de la Reserva Federal que se llevará a cabo esta semana y nuevas señales positivas en las relaciones comerciales de China y Estados Unidos, la cotización internacional del dólar -medida a través del Dollar Index, que lo contrasta con una canasta de divisas- opera con una baja de 0,11%.

Por su parte, las mayores divisas del mundo emergente anotan resultados mixtos a esta hora, pero el mayor impulso vino del precio del cobre, con los futuros del metal apreciándose más de 1% en este momento en el mercado de materias primas de Nueva York.