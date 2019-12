Dólar baja y sigue bajando... ya está a un paso de los $ 750

Divisas

La divisa acumula una baja de $ 75 desde fines de noviembre cuando bordeó los $ 830.

El mercado le sigue sonriendo al peso chileno, por lo que el tipo de cambio se aleja del máximo de $ 828 que marcó a finales de noviembre de este año, en la medida que el alza del cobre lo ha ido fortaleciendo y el Banco Central ha seguido inyectando billetes norteamericanos en el mercado local.

Después de llegar a un mínimo intradía de $ 750,69, el valor de la divisa en el mercado local terminó las operaciones del día en $ 752,74, lo que supone una caída de $ 3,4 respecto al cierre de ayer, según cifras de Bloomberg.

Con esto, la divisa acumula una baja de $ 75 desde su peak histórico del mes pasado. Esta, además, se constituyó como su sexta jornada consecutiva a la baja.

Si bien los futuros de cobre operan con una leve caída, el hecho que esté en la órbita de los US$ 2,80 la libra le da un impulso al peso chileno ante la fuerte alza de las últimas semanas. En la vereda contraria, el dólar a nivel global acumula su segunda alza consecutiva.

"Las caídas se deben principalmente a las alzas que ha mantenido el precio del cobre en los últimos días, tras el cierre del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China", indicó Sebastián Espinosa, Analista de Mercados de XTB Latam, aunque este impulso se ha ido replegando hoy.

Además, el Banco Central sigue con su intervención bancaria por US$ 20 mil millones ante la fuerte volatilidad que alcanzó el tipo de cambio hace unas semanas producto de la violencia en las calles que generó temor en los inversionistas. Para hoy está fijado que el ente emisor venda en el mercado spot otros US$ 100 millones, mientras que por medio de contratos forward coloque en el mercado US$ 300 millones.

Hacia adelante, Espinosa destaca la relevancia que tomará la política estadounidense en el mercado cambiario a futuro: "Debemos estar atentos a las noticias desde EEUU, ya que comienza el debate del 'impeachment' sobre el presidente Donald Trump, que podría añadir volatilidad a los precios del dólar a nivel internacional".