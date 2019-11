Dólar cae de los $ 800 en las operaciones fuera de mercado tras conocerse el calendario de ventas

Divisas

De acuerdo a lo señalado por Marcel, entre el lunes y el viernes se venderán US$ 400 millones diarios.

Por sorpresa tomó al mercado las declaraciones de esta tarde del presidente del Banco Central, Mario Marcel. Y es que más que las palabras que pronunció a los operadores le llamó la atención el calendario de ventas que hará la próxima semana el ente emisor.

Y es que de acuerdo a lo señalado por Marcel, entre el lunes y el viernes se venderán US$ 400 millones diarios: US$ 200 millones en el mercado spot y los otros US$ 200 millones en el mercado forward.

En el mundo de los operadores ven esto como algo agresivo, y reflejo de lo anterior es que en las operaciones fuera de mercado el valor del dólar bajó tuvo una abrupta caída de los $ 809 con que cerró las operaciones de forma oficial. De acuerdo a la información de la Bolsa Electrónica, el tipo de cambio ya está en $ 797.

Hoy el dólar vivió una volátil jornada, ya que el valor del tipo de cambio osciló entre $797 y $ 826 para quedar finalmente en $ 809.