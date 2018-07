Dólar cae por debajo de los $ 660 tras nuevas amenazas de Trump contra China y críticas a la Fed

Divisas

El dólar experimentó un retroceso moderado frente al peso chileno y se ubicó por debajo de la barrera de los $ 660 luego que ayer cerrara en su nivel más alto en más de doce meses.

Al término de las operaciones en el mercado interbancario local, la divisa estadounidense se transó en una punta vendedora de $ 659,80, lo que implica un retroceso de $ 2,7 respecto a ayer.

En la jornada previa, el tipo de cambio experimentó su mayor alza diaria desde noviembre pasado en medio del derrumbe de las materias primas, que han sufrido como nadie los embates de la guerra comercial.

Hoy pasó lo contrario. El precio del cobre, el principal producto de exportación del país, experimentó un fuerte salto de 1,5% tras una seguidilla de ocho caídas consecutivas en la Bolsa de Metales de Londres.

Tanto el cobre como el peso chileno se vieron favorecidos además por la baja mundial del dólar, que también ayer tocó máximos en más de doce meses.

Este retroceso tenía como telón de fondo una vez más a Donald Trump. El presidente de EEUU confirmó no sólo confirmó que no le gusta la tendencia de la política monetaria de la Reserva Federal, sino que además dijo estar dispuesto a aplicar aranceles a todos los productos que importa desde China. El valor de esto se estima en unos US$ 500.000 millones, algo así como dos veces el PIB de Chile.

Además, reconoció que a EEUU no le conviene un dólar fuerte, contraviniendo el discurso histórico oficial de ese país en relación a su moneda.

"El billete verde retrocede a 0,75% por la debilidad de la divisa a nivel global posterior a los comentarios de Donald Trump", dijo Daniel Meriño, analista de Mercados XTB Latam.

“La tensión asociada con la “guerra comercial” continúa marcando la pauta de los mercados financieros. Esta vez, Trump reafirma la posibilidad de establecer nuevos aranceles a productos chinos. Monedas muestran algo de reversión tras la importante caída en la jornada de ayer”, dijo Bci en su informe diario.

Con todo, la entidad estima que estas tensiones podrían ir en retirada en los próximos días, lo que se reflejaría en una baja adicional del dólar en Chile.

“Los fundamentos económicos, en tanto, apuntan a una ligera apreciación del peso, bajo el supuesto de una moderación de las tensiones asociados al plano comercial”, prevé Bci.