Dólar cerró sin grandes cambios tras datos de inflación de EEUU

Divisas

Mientras que los contratos a tres meses del cobre retroceden más de 1% de acuerdo a datos de Bloomberg.

El tipo de cambio terminó la jornada sin mayores cambios, cayendo $ 1 respecto al cierre de ayer y ubicándose en $ 784,6.

Tras los datos de inflación en Estados Unidos, el dollar index -que mide a la divisa estadounidense en una canasta frente a otras monedas de las principales economías del mundo- cede ligeramente un 0,16%, manteniéndose en los 92.536 puntos.

El cobre no ayuda mucho a fortalecer el peso chileno. Los contratos a tres meses del metal rojo retroceden 1,18% de acuerdo a datos de Bloomberg, llegando a US$ 4,31 la libra. Mientras que en la Bolsa de Metales de Londres el cobre cayó 2,29%, ubicándose en US$ 4,267 la libra.

El jefe de análisis de XTB Latam, José Raúl Godoy, explicó que "el cobre continúa con la caída que inició ayer a raíz de las nuevas medidas que adoptó China contra el sector tecnológico".

Indicó que la decisión de las autoridades del gigante asiático "crea incertidumbre y está provocando que se ponga en duda la proyección actual de crecimiento, generando caídas en el precio ante una posible menor demanda de cobre".

Otro factor que está incidiendo en el metal rojo es que se conoció "un brote local de coronavirus en una ciudad al sureste de China, lo que ha obligado a tomar medidas de confinamiento puntuales para evitar una mayor propagación", sostuvo el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante.