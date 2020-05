Dólar cierra con fuerza y sube por renovadas tensiones entre Estados Unidos y China

Divisas

Según datos de Bloomberg, la divisa estadounidense terminó la jornada en $ 826,28, lo que significa un avance de $ 4,74 respecto del cierre de la sesión del jueves.

El dólar cerró con un alza este viernes frente al peso chileno, en medio de nuevas tensiones entre Estados Unidos y China, lo que se suma a los temores de una segunda oleada de contagios en el país asiático.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló en una entrevista con Fox Business que podrían cortarse las relaciones con China, debido que, según él, este no realizó los esfuerzos para contener la pandemia.

De acuerdo con el analista de Mercados de XTB Latam, Sebastián Espinoza, la divisa estadounidense subió en medio de caídas en el precio del cobre, luego de datos mixtos en China y de las noticias de nuevos contagios en el gigante asiático, noticias que han impactado fuertemente al mercado".

"Aunque lo que ha liderado hoy en el mercado ha sido la noticia de que Estados Unidos ha ampliado la licencia para que Huawei pueda hacer negocios en el país norteamericano, pero les prohíbe la compra de tecnología sensible, según fuentes del Financial Post. Tras esto, China ha respondido a través del Global Times, amenazando con que ellos pueden restringir las compras a compañías como Apple, Boeing, Cisco, Qualcomm, etc", agrega el especialista.

Espinoza señala que el "fear & greed index", índice que muestra el miedo o avaricia que hay en el mercado, hoy marca 39 puntos, lo que se traduce en que la mayoría de los inversores hoy siente miedo. Esto se traduce a una caída en la bolsa esta semana.

Por otro lado, dice que el dollar index se mantiene por sobre los 100.000 puntos, aunque deberíamos esperar algo de debilidad en la divisa, ya que el oro se está apreciando fuertemente como activo refugio y pareciera querer acercarse finalmente a los US$ 1.800.

"Técnicamente, seguimos teniendo una visión alcista en el mediano y largo plazo. A corto plazo, estábamos esperando que el dólar se acercara a los $ 808 - $ 815, lo que ya hizo esta semana y que no descartamos que vuelva a suceder, aunque esperamos debilidad en el peso chileno y un tipo de cambio que vuelva a cotizar cercano a los $ 850", acota el analista y agrega que el techo más próximo que tiene el dólar, se sitúa entre los $ 826 y los $ 830.

Alza del cobre

De acuerdo a Reuters, el cobre sube esta jornada en la Bolsa de Metales de Londres tras la publicación de datos que mostraron un repunte en la actividad fabril en China, pero se dirigía a una pérdida semanal debido a que las crecientes reservas e indicadores "nefastos" fuera de ese país sugieren que la demanda de metal tendrá dificultades para recuperarse.

El cobre referencial subía un 0,1% a US$ 2,362 la libra, pero acumula una baja de un 1% en la semana.

"Las alzas son difíciles de sostener porque los hechos son sombríos", dijo Robin Bhar, un consultor independiente a Reuters. "Lo peor ha quedado atrás, pero no hemos vuelto a la normalidad", añadió.