Dólar cierra con leve alza tras anuncio de la Fed

Divisas

El organismo aclaró que comenzará a retirar estímulos a fines de este mes.

Pese a que las operaciones del dólar comenzaron la jornada de este miércoles con una caída frente al peso chileno, la divisa estadounidense dio un giro con el pasar de las horas, ante la publicación de datos de empleo en Estados Unidos.

En concreto, el tipo de cambio terminó el día en los $ 814,08, lo que significa un avance de $ 1,03, respecto de la sesión del martes, según datos de Bloomberg.

Por su lado, el precio del cobre en escaló 0,08% en la Bolsa de Metales de Londres, hasta los US$ 4,457 la libra, de acuerdo a cifras de Cochilco. Sin embargo, el valor de los contratos futuros en Chicago caen 0,89%, hasta los US$ 4,327 la libra.

"La cotización del dólar muestra un renovado impulso en la presente jornada, después de conocerse favorables datos de empleo privado y del sector de servicios en Estados Unidos, apoyando al avance de la moneda norteamericana a nivel mundial. Adicionalmente, el precio de los futuros de cobre caen con fuerza después de un impulso inicial, dando mayor apoyo al dólar en nuestro país", indica el jefe de Estudios Trading de Capitaria, Ricardo Bustamante.



En el plano local, la discusión está centrada en las negociaciones que se están realizando en el Congreso para votar el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones que administran las AFP.

Por otro lado, los focos de los inversionistas globales estuvieron este miércoles sobre la Reserva Federal de Estados Unidos. Tal como lo había anticipado el mercado, el banco central norteamericano anunció que comenzará a reducir el ritmo de su programa de compra de US$ 120 mil millones mensuales a fines de noviembre.

La decisión implica que cada mes se comprarán US$ 15 mil millones menos -US$ 10 mil millones en bonos del Tesoro y US$ 5 mil millones en valores respaldados por hipotecas-.