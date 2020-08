Dólar cierra la semana con un fuerte salto tras el duro impacto en el cobre de la arremetida de Trump contra Tiktok

Divisas

El metal sucumbió ante las nuevas tensiones en la relación EEUU-China luego de que Washington vetara a la popular aplicación.

Con una fuerte caída frente al dólar culminó la semana el peso chileno en la medida que otro capítulo en las tensiones entre Estados Unidos y China golpea a los activos riesgosos como monedas emergentes y commodities.

De acuerdo a cifras entregadas por Bloomberg, el tipo de cambio en el mercado local finalizó la sesión en $ 787,90, lo que supone un incremento de más de $ 15 respecto al cierre del jueves.

El cobre, commodity que mueve la balanza para el peso chileno opera a esta hora en sus contratos a futuros con una fuerte caída que supera el 3%. Incluso, el inversionistas dejaron de lado la noticia de que China había registrado importaciones récord del metal en julio.

Por su parte, las monedas emergentes meten más presiones con una caída en bloque, pero con la divisa chilena siendo la de peor rendimiento del segmento.

¿Qué pasó? Trump nuevamente encendió las alarmas y reactivó el permanente conflicto que mantiene con China al firmar una orden ejecutiva con la que prohíbe cualquier transacción o negocio con ByteDance, el desarrollador chino de TikTok, a partir de 45 días. Además, incluyó en el documento a la aplicación WeChat, ligada a la gigante china Tencent.

Tiktok no se quedó de brazos cruzados y amenazó con recurrir a la justicia si no levantaba la prohibición y reiterando que no ha compartido datos con el Gobierno chino y que tampoco ha censurado contenidos a petición de Beijing.

El analista de mercados de XTB Latam, Francisco Román, señala que "lo más preocupante, es la importancia que puede tener este decreto en el acuerdo comercial entre ambos países, donde se revisará primera fase por incumplimiento de compras desde China a Estados Unidos, ya que surgió el Covid-19, y como todos sabemos, golpeó fuertemente a todas las economías a nivel mundial".