Dólar corrige tras agresiva subida de ayer y peso chileno lidera avances de emergentes

Divisas

El tipo de cambio se ubica en $ 741,00 con datos preliminares del cierre, según datos de Bloomberg, lo que representa una baja de 1% respecto al precio de ayer.

Después de que las crecientes incertidumbres por la situación política del país dejara al dólar al borde de los $ 750 ayer, el tipo de cambio opera con una fuerte corrección a esta hora, con los agentes del mercado aprovechando la dinámica de precios para tomar utilidades.

Datos del cierre preliminar de Bloomberg muestran que el cruce de monedas se ubica en $ 741,00, lo que representa una baja de $ 7,48 respecto del cierre de ayer.

Operadores apuntan a que esto se trata de un leve rebote del peso chileno tras la agresiva caída de ayer, aunque no descartan que siga la volatilidad cambiaria en el corto plazo, dependiendo de cómo evolucionen las manifestaciones en Chile y cuáles sean sus efectos en la economía nacional.

"Las caídas de hoy se deben a ventas masivas por parte de los inversionistas, tomando utilidades tras las fuertes alzas registradas desde la semana pasada, donde la paridad dólar-peso generó ganancias desde los $725 (precio de apertura del día lunes pasado)", indica el analista de mercados de XTB Latam, Sebastián Espinosa.

A nivel internacional, el dólar pierde terreno tras dos días de avance. A esta hora, el Dollar Index cede un 0,40%, mientras que las principales monedas del mundo emergente arrojan bajas. Es más, sólo cinco logran sobreponerse al dólar a esta hora, y el peso chileno es la que muestra mejor desempeño en este momento.

En el mercado de commodities, los futuros del cobre pierden terreno, tras anotar ayer un salto relevante en Comex. A esta hora, los derivados caen en torno a 0,40% en Nueva York, presionados por la relación entre EEUU y China.

"El precio del cobre corrige después de alcanzar máximos en US$ 2,68", explica César Valencia, analista económico del broker Alpari, agregando que "esto se debe a que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos se pueden estancar, ya que China no aceptaría una Fase 1 si EEUU no suspende los aranceles adicionales sobre productos chinos".