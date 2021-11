Dólar en Chile busca tercera alza consecutiva con el mercado analizando a la Fed y el cuarto retiro

Divisas

El tipo de cambio avanza $ 1,72 respecto a la sesión anterior, hasta los $ 815,80, de acuerdo a datos de Bloomberg.

El dólar en Chile marca hoy su tercera sesión al alza a medida que los inversionistas digieren los últimos dichos de la Reserva Federal en términos de política monetaria y los avances de la discusión del cuarto retiro del 10% en el Congreso.

Lo anterior ocurre incluso cuando el cobre, principal producto de exportación chileno, gana 1,22% en sus contratos futuros del mercado Comex hasta los US$ 4,37 la libra.

"El foco el día de ayer estuvo en la decisión de la Fed de comenzar a final de este mes con el proceso de tapering o reducción en la compra de activos. Tal como esperaba el mercado se anunció una disminución en las compras por US$ 15 mil millones (US$ 10 mil millones en bonos del Tesoro y US$ 5 mil millones en instrumentos respaldados por hipotecas) por lo que estuvo muy en línea con lo que los inversionistas estaban esperando", explica el analista de inversiones de Capitaria, Ignacio Vidal.

En este sentido, un factor que impulsa al tipo de cambio es el alza de 0,40% del dollar index -que mide el valor del billete verde en relación a una canasta de monedas extranjeras- hasta los 94.225 puntos.

Al respecto, el economista de HSBC Holdidngs, Ryan Wang, escribió en una nota que la Fed "puede que no se esté moviendo más rápido de lo esperado hacia la salida de los niveles de emergencia de acomodación de políticas, pero aún está saliendo".

“Esto debería ser suficiente para respaldar al dólar frente a varias monedas en las que la orientación del banco central es más abiertamente moderada. También es probable que la continua moderación de la actividad mundial respalde al USD", agregó.

Cuarto retiro

En el ámbito local, la atención sigue puestas en las discusiones en el Senado para votar un eventual cuarto retiro desde las AFP.

"Todo esto ha provocado que la cotización del dólar se mueva sin una tendencia muy clara en las últimas sesiones desde un punto de vista técnico", plantea Vidal.