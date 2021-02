Dólar en Chile cierra con su cuarta caída consecutiva ante fortaleza del cobre

Divisas

La divisa estadounidense terminó el día en los $ 719,67, lo que representa una caída de $ 2,73 desde la sesión del viernes.

Las operaciones del dólar cerraron la jornada de este lunes con una nueva caída frente al peso chileno, en medio de un alza en el precio del cobre, principal producto de exportación del país, que está en niveles no vistos desde 2012.

Los mercados mundiales están con buenos ánimos ante los procesos de vacunación. El Reino Unido ya completó la entrega de una primera dosis a 15 millones de personas y evalúa poner fin al confinamiento.

La situación permite mejores expectativas respecto a la recuperación económica, lo que empuja los precios de las materias primas.

Es así como la divisa estadounidense terminó el día en los $ 719,67, lo que representa una caída de $ 2,73 desde la sesión del viernes, según datos de Bloomberg. De esta forma culmina con su cuarto día seguido a la baja.

El Dollar Index, que compara al dólar con una canasta de monedas globales, cae 0,15%, hasta los 90.345 puntos.

"La recuperación de China es muy importante, porque este país es el mayor consumidor de cobre a nivel global y el mayor importador de cobre de Chile con un 42%. Además, por cada US$ 1 libra de mayor precio promedio del cobre, las exportaciones se incrementan en US$ 128 millones y la recaudación fiscal aumenta en US$ 24 millones. China crecería alrededor de un 9,0% este año y sería el país que lideraría el crecimiento económico mundial", agrega el gerente de estudios de Renta4, Guillermo Araya.

"El panorama no parece cambiar en el corto plazo: los buenos datos económicos, planes de estímulos y procesos de vacunación incentivan la inversión en las bolsas, debilitando al dólar. Proyectamos nuevas caídas en el tipo de cambio a los $ 714; y de romper este nivel buscará nuevamente los $ 700", agrega el trader senior de Libertex, Carlos Quezada.