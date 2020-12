Dólar en Chile llegó a su nivel más bajo del año ante nueva alza del cobre

Divisas

El metal rojo cerró en US$ 3,483 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

El cobre experimentó una nueva alza en la Bolsa de Metales de Londres, dándole un nuevo impulso al peso chileno, por lo que el tipo de cambio se aproximó a los $ 750

De acuerdo a datos de Bloomberg, el valor del dólar en Chile cerró en $ 751,03, lo que representa una caída de más de $4 respecto al cierre de ayer.

Esto se da mientras el precio del cobre continúa en racha. De acuerdo a los datos de Cochilco, el principal producto de exportación subió a US$ 3,483 la libra, dando cuenta de un alza diaria de 0,82%. Con esto volvió a tocar un máximo que no se veía desde el 15 de marzo de 2013, cuando la cotización del commodity cerró en US$ 3,53 la libra.

"El mercado sigue tomando con positivismo la aparición de las vacunas, inminentes nuevas inyecciones de estímulos y una recuperación económica el próximo año. Esto a pesar de que en Estados Unidos el día de ayer marcó máximos en muertes, hospitalizaciones y en contagios por coronavirus. En Inglaterra se ha aprobado la vacuna de Pfizer y ya empezarían a suministrarse las primeras dosis en el corto plazo", dice el analista de mercados de XTB Latam, Sebastián Espinosa.

Por otra parte, el dólar a nivel internacional sigue marcando mínimos. Ahora ha perdido los 91,000 puntos e incluso hoy mismo perdió los 90,500, ante los nuevos estímulos en EEUU, además de un mercado que está inundado de positivismo, con las bolsas muy cercanas a los máximos.

En Chile se despachó a la Sala de la Cámara el proyecto del Gobierno, respecto al segundo retiro parcial de fondos de pensiones, donde se rechazó reintegro de los fondos y el trámite se haría en 10 días hábiles, en dos cuotas. Si el monto a retirar es el mínimo, este será efectivo en una sola cuota. "El avance de este proyecto también es un impulsor de bajas para el tipo de cambio, al tener las aseguradoras mayores incentivos a liquidar posiciones en el extranjero, trayendo los dólares al país y vendiéndolos para pagar en pesos a los cotizantes", dice Espinoza.

De todas formas, Espinoza recuera que "en el primer retiro, las AFP no vendieron tantas posiciones afuera como se esperaba, ya que el Banco Central "salió a cubrir" las posiciones que las aseguradoras liquidaron en el mercado local, lo que finalmente terminó soportando al dólar en los $747, mínimos anuales".

En el contexto actual, "deberíamos ver a un dólar que siga cotizando y buscando mínimos anuales, aunque ayer la encuesta de los Operadores Financieros, publicada por el Banco Central, ubica al tipo de cambio en los $760 a finales de mes", dice Espinoza.