Dólar en Chile parte con abrupta caída tras acuerdo para nueva constitucional y más medidas del Central

Divisas

Después de días de agresivas alzas, en medio de un cambiante escenario político que incluye la definición de un plebiscito y dos posibles mecanismos para hacer una nueva Constitución, el tipo de cambio empezó el día con una marcada corrección.

Datos de Bloomberg muestran que el dólar en Chile empezó la jornada con una baja de $ 13,10, ubicándose en las primeras operaciones en $ 789,53.

Los inversionistas tienen muchas cosas que digerir esta mañana sobre la situación del país.

En primer lugar, algo de la incertidumbre ligada al proceso constituyente se despejó luego de que ayer parlamentarios oficialistas y de oposición llegaran a un acuerdo que definió los mecanismos para generar una nueva Carta Magna.

Además, ayer el Banco Central anunció que redoblará los esfuerzos para frenar la caída del peso chileno, con nuevas y más frecuentes licitaciones de liquidez vía swaps de divisas y operaciones REPO.

El anunció se había dado antes de ayer, de una inyección de US$ 4.000 millones, pero los operadores señalan que no fue suficiente y el dólar se afirmó ayer sobre los $ 800 tras una primera licitación que no aunó mucho interés.