Dólar en Chile supera los $ 670 pese a caída global de la moneda

Divisas

Al finalizar operaciones interbancarias, la divisa se ubicó en $ 671,8, lo que representa una subida de $ 5,4 con respecto al cierre de ayer.

El tipo de cambio en Chile se desacopló de la caída que experimenta el dólar a nivel global, y superó la barrera de los $ 670, arrastrado por una nueva baja en el precio del cobre.

Al finalizar las operaciones interbancarias, la divisa se ubicó en $ 671,50, lo que representa una subida de $ 5,4 con respecto al cierre de ayer y profundizando el incremento de $ 7 de la anterior jornada. El tipo de cambio no veía estos niveles desde finales de enero.

En el plano internacional, el dólar se está devolviendo tras una marcada subida que lo dejó ayer en máximos de 19 meses. A esta hora el Dollar Index -índice que contrasta a la moneda norteamericana con una canasta de divisas del mundo- cae 0,36%, luego de que hoy se publicaran datos de empleo en Estados Unidos que decepcionaron al mercado.

Esto, sin embargo, no logró inspirar a las monedas emergentes como conjunto. Si bien algunas sacan ventaja al dólar, varias operan en rojo, incluyendo el peso chileno.

La divisa nacional se vio arrastrada por el precio del cobre que no logra superar la barrera de los US$ 3 la libra. Hoy el precio spot del metal cayó 0,92%, lo que lo dejó a punto de perder el piso de US$ 2,90 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, mientras que los futuros marcan caídas moderadas en el Comex.

Esto a medida que en los últimos días se ha apagado el optimismo del mercado con respecto a un potencial acuerdo que ponga fin a la guerra comercial de China y Estados Unidos.

A lo anterior hay que sumarle las recientes cifras entregadas por el gigante asiático que evidencian una abrupta caída de las exportaciones en febrero, lo que agrava el temor por la economía de China.

Las autoridades en Beijing informaron hoy que las exportaciones cayeron 20,70% el mes pasado, superando por mucho la contracción de 1,7% que esperaba el mercado.