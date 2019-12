Dólar parte la semana navideña al alza mientras sigue gravitando cerca de los $ 750

Divisas

Cifras de Bloomberg muestran que el tipo de cambio terminó la jornada con leve avance de $ 1,23 con respecto al cierre del viernes.

Los últimos días no se han visto grandes movimientos del tipo de cambio, mientras que los inversionistas buscan señales para apuntar de nuevo en alguna dirección y las condiciones internacionales se mantienen relativamente estables.

Así, semana de fiestas de fin año partió con el dólar avanzando, pero sin alejarse mucho de la línea de los $ 750.

Cifras de Bloomberg muestran que el tipo de cambio empezó el día en torno a los $ 755, pero finalmente retrocedió levemente hasta los $ 754,33, lo que representa una tímida de $ 1,23 con respecto al cierre del viernes.

Estos movimientos se dan en un contexto internacional sin grandes presiones a la baja o al alza.

En este momento, la cotización internacional del billete estadounidense –medido a través del Dollar Index, que lo contrasta con una canasta de divisas– anota una anémica subida de 0,03%, mientras que los futuros del cobre se ubican sólo 0,05% por encima del precio de ayer en el mercado de materias primas de Nueva York.

En el mundo de las monedas emergentes, los principales exponentes anotan resultados mixtos, pero en América Latina, las principales divisas del segmento suben, con las únicas excepciones del peso chileno y el sol peruano.

Si bien las últimas jornadas en el mercado cambiario han estado relativamente estables, en comparación con la volatilidad de las semanas anteriores, el cruce de monedas se ha mantenido relativamente estable, oscilando en torno a la línea de los $ 750.

De todos modos, en su nivel actual acumula una agresiva contracción de $ 74 desde el máximo histórico que marcó el 28 de noviembre de este año, cuando en medio de la incertidumbre ligada a las protestas en el país, llegó al borde de los $ 830.

Agentes del mercado local aseguran que los inversionistas están todavía sensibles a la incertidumbre, pero que la aparente calma del conflicto social, sumado a las medidas implementadas por el Banco Central –que hoy dio inicio a su cuarta semana de intervención en el mercado a través de venta de divisas en el mercado spot–, ha mantenido las ansiedades a raya.

Tal como anunció el viernes, el ente rector redujo el monto de dólares enajenados en el mercado local. Hoy se adjudicaron US$ 50 millones, pero no le quitó el interés a la operación, considerando que la demanda llegó a US$ 194 millones, casi cuatro veces lo ofrecido. Con todo, el precio promedio ponderado de la operación llegó a $ 752,81.

Por otra parte, aunque no es una medida directamente relacionada con la guerra comercial, hoy China anunció que reducirá aranceles a importaciones por US$ 389 mil millones e indican a Chile como uno de los más beneficiados.