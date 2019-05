Dólar retrocede tras llegar a $ 700 y bolsas vuelven a caer

Divisas

La divisa norteamericana continúa con presión para alcanzar la barrera de los $ 700 en las siguientes sesiones.

El consenso del mercado es que la tensión de la guerra comercial entre China y Estados Unidos no se resolverá en el corto plazo.

Bajo este escenario, el dólar ayer fue una montaña rusa. Durante la mañana la divisa norteamericana se encumbró y llegó a superar los $ 700 a las 10:00. No osbtante, la moneda estadounidense terminó cerrando a la baja y se ubicó en el mercado interbancario en $ 697,1, una ligera caída de $ 0,1 respecto al cierre del miércoles.

El analista de mercados de XTB Latam, Carlos Quezada, explicó que esto se debió a que el dólar cayó después que se conocieron los datos de viviendas nuevas y el índice manufacturero de Estados Unidos, que estuvieron por debajo de las expectativas.

A la hora de hacer los prónosticos, Quezada comentó que "a pesar del retroceso durante la jornada (ayer), la presión sigue siendo alcista con altas probabilidades de ver al dólar sobre los $ 700 en las próximas sesiones, ya que cada máximo que marca está siendo más alto que el anterior".

A la baja el cobre y el petróleo

El cobre es una de las víctimas de la disputa entre Estados Unidos y China. El metal rojo terminó en la Bolsa de Metales de Londres cayendo un 1,01%, para llegar a US$ 2,658, su menor valor desde el 4 de enero.

La baja de ayer es la quinta consecutiva, su peor racha en ocho meses, de acuerdo a lo informado por Bloomberg.

El petróleo fue otro de los afectados. A menos de 30 días de alcanzar precios históricos, el barril Brent cayó de la barrera de los US$ 70, hasta US$ 69,34, cayendo un 4,89% respecto a la jornada anterior. De esta forma, el referente europeo anotó su menor nivel desde fines de marzo de este año. Mientras, el West Texas perdió un 6,18%, cerrando en US$ 57,67, el valor más bajo desde mediados de marzo.

Caídas bursátiles

La Bolsa de Comercio de Santiago cerró ayer su jornada bursátil con una caída del S&P/CLX IPSA de un 0,55%, retrocediendo hasta los 4.893,89 puntos, su menor valor desde diciembre de 2017.

La jornada para la bolsa capitalina estuvo marcada por la fuerte caída que sufrió SQM luego de reportar sus resultados trimestrales, los que bajaron ante el menor margen en el negocio del litio. Además, la compañía proyectó una baja en el precio de este mineral para los próximos meses.

La serie B de la minera no metálica descendió 6,25%, su peor desempeño diario desde febrero del año pasado. El papel terminó el día en $ 21.375, su menor valor desde julio de 2017.

Otros de los papeles que observaron sus menores niveles desde 2017 son Ripley, CMPC e Itaú.

Los números rojos no sólo se vieron en Chile, sino que también en otras plazas del mundo. El Dow Jones perdió 1,11% y el Nasdaq cedió un 1,58%, y el S&P 500 anotó una baja en 1,19%.

Europa no se escapó de la tendencia. El índice inglés FTSE 100 retrocedió 1,41%; el francés CAC 40 cayó 1,81%; el alemán DAX bajó 1,78%, mientras que el español IBEX 35 descendió 1,78%.