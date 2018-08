Dólar rompe racha bajista en el mundo y en Chile ante renovados temores comerciales

Después de que una mejora en el sentimiento del mercado hacia los activos de riesgo impulsara una depreciación internacional, el dólar abrió con una moderada alza. Después de que el presidente estadounidense Donald Trump se metiera a Twitter, la fuerza compradora se redobló.

Al cierre de las operaciones locales, la moneda estadounidense operaba con una subida de 0,41% en el plano internacional –medido a través del Dollar Index, que compara la divisa contra una canasta de pares internacionales–, luego de que el presidente Donald Trump diera señales de que está comprometido con la disputa comercial con China a un día de la entrada en vigencia de las tarifas cruzadas entre ambas potencias, según consigna Bloomberg.

Además, la Reserva Federal de EEUU reafirmó su agenda de alza de tasas en las minutas de su última reunión de política monetaria, publicadas ayer.

La tendencia se replicó en el mercado local, con la divisa de referencia elevándose $ 5,4 con respecto al cierre de ayer, hasta los $ 668,0 en la punta vendedora.

La publicación ayer de las minutas de la Fed dejó en claro que el principal banco central del mundo planea seguir adelante con su estrategia de normalización de política monetaria, lo que deja en claro que las tasas de interés en el país probablemente seguirán subiendo.

Las subidas de tipos de referencia en EEUU tienden a fortalecer al dólar, además que acortan el diferencial de tasas con Chile, por la estabilidad de los tipos de interés acá, lo que desincentiva el carry trade (arbitraje de monedas) y apoya aún más la devaluación del peso chileno.

En el frente comercial, hay fuerzas antagónicas que podrían mover el mercado local.

Por un lado, hoy siguen las negociaciones entre representantes de los gobiernos de China y Estados Unidos en busca de un acuerdo para desescalar la guerra comercial entre ambas potencias. Por otra parte, entraron en vigencia una nueva ola de aranceles cruzados entre los dos países por un valor de US$ 16 mil millones, lo que estaba impactando a las materias primas durante la mañana, sumado a las señales de Trump que apuntan a que no habrá acuerdo.

Los flujos tampoco le jugaron a favor al peso chileno, con caídas en bloque en el segmento emergente, apoyadas en parte por preocupación de Trump imponga sanciones a Sudáfrica, luego de que dijera que le pidió al secretario de Estado Mike Pompeo investigar "las expropiaciones de granjas y el asesinaro a gran escala de granjeros".

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews