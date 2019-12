Dólar se mantiene sobre los $ 800 pese a intervención

Divisas

Difícil ha sido para el Banco Central lograr que el valor del dólar en el mercado local baje de la barrera de los $ 800, donde llegó como consecuencia de la incertidumbre que se ha generado en el mercado por el estallido social y los actos de vandalismo.

Tras iniciar el lunes una intervención formal en el mercado cambiario,el ente emisor logró bajar de los $ 830 el valor de la divisa norteamericana por medio de un programa de ventas de dólares, que por ahora no ha surtido mayor efecto.

El tipo de cambio cerró ayer la sesión en $ 802,92, lo que representó una leve caída de $ 0,4 respecto al cierre del lunes.

En su segundo día de intervención -y al igual que el lunes en medio de una alta demanda-, el ente rector vendió los US$ 200 millones comprometidos en el calendario a un precio de $ 798,72, mientras que en los contratos forward también se enajenaron los US$ 200 millones anunciados. Pero a diferencia del primer día, la operación se realizó en dos tandas (cada una por US$ 100 millones), siendo la primera a $ 798,14 y la segunda a $ 800,18.

El movimiento del dólar en Chile se vio presionado por las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que no existe un plazo límite para sellar un acuerdo comercial con China y que podría ser mejor esperar hasta después de la elección presidencial de noviembre de 2020.

Por su parte, el cobre bajó 0,74% a US$ 2,63 la libra en Londres, luego de que los inversionistas redujeron las apuestas por los commodities ,considerando las dudas comerciales.