Dólar supera los $ 650 y el tipo de cambio se desacopla de América Latina

Divisas

La divisa anotó un alza de $ 3,3 y a nivel global sube frente al euro y la libra.

Pese a que durante la mañana el repunte mundial del dólar se moderó, el mercado cambiario local se desmarcó de sus pares latinoamericanos, con el cruce de monedas rompiendo la barrera de los $650 nuevamente.

Al cierre de las operaciones, la divisa estadounidense se se ubicó en $ 650,8 comprador, lo que supone un alza de $ 3,3 en relación al cierre de ayer.

En un entorno de resultados mixtos para las monedas emergentes del mundo, el peso chileno se desacopló de sus pares latinoamericanos: mientras las principales monedas de la región se fortalecían frente al dólar, el cruce local de monedas perdió terreno.

La sesión de hoy se presentó totalmente adversa para el peso chileno toda vez que el cobre, principal producto de exportación del país, vuelve a caer en Londres.

En la jornada previa, el dólar se derrumbó casi $ 6 gracias al mejor tranco del cobre y pese al aumento del valor de la moneda a nivel externo.

Euro y libra

Frente al euro y la libra, precisamente, el dólar amplía al 3% su aumento en lo que va del año.

Las amenazas comerciales de Trump han agitado con fuerza al mercado de divisas en las últimas semanas, favoreciendo al dólar como una moneda de refugio. Ello en un periodo en el que se han agravado aún más las divergencias en política monetaria.

La divisa británica alcanzó el lunes los US$ 1,336, y cuatro sesiones después cotiza al filo de los US$ 1,31 dólares. La pérdida de este nivel dejaría a la libra en línea con sus mínimos anuales, los US$ 1,305 del pasado 28 de junio, reportó Expansión.

La libra ha acusado de lleno durante la semana la incertidumbre provocada por la crisis de Gobierno en Reino Unido. La dimisión de dos de sus ministros estrella como respuesta a la propuesta de un 'Brexit blando' por parte de Theresa May ha alentado incluso las especulaciones sobre la pérdida de los apoyos necesarios para la continuidad de la primera ministra británica.

Cobre

Al peso chileno también le jugaba en contra una nueva depreciación de los futuros del cobre, que ubican el precio de la principal exportación del país bajo los US$2,80 por libra en los próximos trimestres.

Según cifras de Bloomberg, los contratos a septiembre de este año caían un 0,4% hasta los US$2,7660, mientras que los futuros a diciembre cedían un 0,41% a US$2,7905.