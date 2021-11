El bitcoin pulveriza récords al borde de los US$ 70.000

Divisas

El asedio del bitcoin a sus récords da frutos en forma de nuevos máximos, a un paso ya de los US$ 70.000, a la espera de la jornada de mañana, que podría resultar clave.

La toma de posiciones en el bitcoin no cesa, y su cotización alcanza hoy nuevos máximos históricos por encima de los US$ 68.500. En su rally se queda a un paso de la barrera de los US$ 70.000.

La conquista de estos niveles eleva al 135% su revalorización en lo que va de año. En periodos mucho más cortos ha logrado subidas de vértigo. La mayor de las criptomonedas ha duplicado con creces su precio desde el pasado mes de junio, y desde el comienzo de octubre acumula una subida del 70% frente al dólar.

Al igual que el bitcoin, el ethereum también registra hoy nuevos récords por encima de los US$ 4.800. La segunda mayor criptomoneda roza el 170% de rally desde el pasado mes de junio.

La incesante entrada de nuevas inversiones se ha acelerado si cabe en la última semana, coincidiendo con la búsqueda de refugios frente a la inflación después de las reticencias de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra a la hora de iniciar el ajuste al alza en los tipos de interés. Parte del mercado ve en las criptomonedas un refugio inflacionista alternativo a la clásica protección del oro, con dosis extra de rentabilidad frente al metal precioso.

El pinchazo registrado en los intereses de la deuda a raíz de la última ronda de reuniones de los bancos centrales prolonga además unas condiciones financieras más favorables para los activos de riesgo. De ahí la importancia que podría tener tanto para el oro como para las criptomonedas la publicación del dato de IPC de Estados Unidos programado para el día de mañana. Si se cumplen las previsiones, la inflación interanual podría acelerar en mayor medida aún su escalada. El mercado baraja un incremento del 5,8%, frente al 5,4% de septiembre, unos niveles que redoblarían la presión sobre la Reserva Federal.

En las últimas semanas, el conjunto del mercado de criptomonedas se ha visto reforzado por el nuevo paso dado en su 'institucionalización' en el ámbito financiero. El lanzamiento de los primeros fondos cotizados (ETF) en EEUU sobre los futuros del bitcoin abre nuevas vías de acceso a la inversión al universo cripto. Los traders anticipan para los próximos meses el estreno de los primeros ETF sobre el ethereum.

Antes incluso del lanzamiento de los primeros ETFs, hasta los inversores institucionales con un perfil más defensivo, como los fondos de pensiones, se estaban sumando a la moda de las criptomonedas. Los inversores minoristas tienen también cada vez más vías a medida que aumenta la oferta por parte de los bancos 'tradicionales' de diferentes servicios para la inversión en el universo cripto.