El bitcoin pulveriza su récord histórico y se acerca ahora a los US$ 24.000

Divisas

La criptomoneda superó ayer, por primera vez, la frontera de los US$ 20.000 y cerró por encima de los US$ 21.200, impulsada por la entrada de los grandes fondos en este mercado.

El bitcoin, la criptomoneda más utilizada, ha pulverizado hoy su precio máximo histórico, que había alcanzado el miércoles, al tocar los US$ 23.712, aunque luego ha retrocedido y ahora ronda los US$ 22.600, según datos de Bloomberg.

El pasado 1 de diciembre, el bitcoin se había acercado a los US$ 20.000, al llegar a US$ 19.914, pero perdió fuelle ese mismo día y cerró en US$ 19.055.

El bitcoin inició el ejercicio 2020 en torno a los US$ 7.200 pero llegó a caer hasta los US$ 3.914 en marzo, tras el estallido de la epidemia de coronavirus en Europa.

Adam Vettese, analista de la plataforma eToro, destaca la apuesta de los gestores de fondos por el bitcóin, lo que explica la fuerte subida de los últimos días.

"El bitcoin fue el tercer activo más popular en manos de fondos tradicionales, según la encuesta de gestores de fondos de Bank of America", explica Vettse.