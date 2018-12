El bitcoin sigue decepcionando: se acerca a los US$ 3.000 y advierten que el 2019 la tendencia seguirá

Divisas

La criptomoneda está en su menor valor desde septiembre del año pasado.

Los días dorados para el bitcoin cada vez se ven más lejanos. Si en algún momento la más popular de las criptomonedas llegó a tocar los US$ 20 mil por unidad hoy con mucho esfuerzo se mantiene sobre los US$ 3 mil -pero de seguir la tendencia-, no será por mucho tiempo.

La divisa virtual se cotiza actualmente en US$ 3.395, luego de experimentar una baja de casi 6% en la jornada.

Con estos valores llega a su menor nivel desde septiembre del año pasado.

Un analista dijo a CNBC que el mercado de las criptomonedas "definitivamente parece estar sufriendo".

"El mercado se encuentra en una tendencia bajista general que no parece estar disminuyendo debido a lo que parece ser un sentimiento general negativo hacia las criptomonedas", dijo Zennon Kapron, director de la consultora de tecnología financiera Kapronasia, agregando que "dado que el mercado está muy orientado a la venta minorista, está muy a merced del sentimiento del grupo lo que causa grandes cambios".

"Sin conductores positivos en el futuro cercano, esto podría continuar hasta 2019", dijo.