El bitcoin supera los US$ 47.000 y borra las pérdidas en lo que va del año

Divisas

En el mercado se especula con que la mayor criptomoneda pueda superar la marca de US$ 50.000.

Bitcoin salió el lunes de un estrecho rango de cotización y eliminó las pérdidas de este año, lo que generó especulaciones de que la criptomoneda más grande podría superar los US$ 50.000.

El token subió a US$ 47.146 a las 5:50 p.m. en Hong Kong, muy por encima de la banda de US$ 35.000 a US$ 45.000 donde ha estado atascado desde principios de enero.

Con las nuevas ganancias, el bitcoin ahora ha subido un 1,4% en el año, en comparación con una caída del 4,7% del S&P 500.

Bitcoin puede encontrar su próximo nivel de resistencia en US$ 52.000 y, si lo supera, podría avanzar a US$ 65.000, no muy lejos del máximo histórico que alcanzó en noviembre, según Fadi Aboualfa, jefe de investigación de Copper. Rick Bensignor, presidente de Bensignor Investment Strategies, dijo en una nota el domingo que Bitcoin está "al borde de un aumento del 20%".