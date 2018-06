Divisas El dólar cierra con leve alza en medio de moderado debilitamiento a nivel global La divisa estadounidense cotizó en puntas de $ 631,20 comprador y $ 631,50 vendedor, lo que implica un leve avance de $ 0,2 en relación al viernes pasado. Este lunes, el dólar abrió sus operaciones con un retroceso frente al peso chileno en medio del repunte del precio del cobre y la caída de la moneda a nivel externo. Sin embargo, a medida que avanzó el día, el tipo de cambio se fortaleció levemente a pesar del debilitamiento de la divisa a nivel mundial. Así, la moneda estadounidense cotizó en puntas de $ 631,20 comprador y $ 631,50 vendedor, lo que implicó un avance de apenas 20 centavos en relación al viernes pasado. Este es su mayor nivel desde el 18 de mayo cuando se transó en $ 636,80.

En la Bolsa de Metales de Londres, el precio del cobre hoy se cotizó en US$ 3,14566 la libra, avanzando 1,78% respecto de la sesión anterior, su mejor nivel en más de un mes. En el plano externo, la divisa moderó su descenso que había experimentado en la mañana. De acuerdo al índice Bloomberg Dollar Spot, a esta hora experimenta una caída de 0,12%, mientras que el Dollar Index Spot registra una baja de 0,14%. Hoy China, desde su ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó que está dispuesta a negociar sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Hace varias semanas que existe un conflicto comercial entre las dos potencias que al parecer ha ido decantando. La puerta de China está abierta en principio para conversar con Estados Unidos, dijo el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde Alpari Research & Analysis, el analista, César Valencia, señaló que esta semana se conocerán noticias macroeconómicas importantes, "que de resultar positivas puede generar mayor apreciación del peso". Así pronosticó que esto llevaría al tipo de cambio a buscar soportes "entre $ 628 y $ 625, una apreciación del dólar lo llevaría a buscar la resistencia en $635". En tanto, el analista, Daniel Meriño de XTB Latam, indicó que por el momento, "técnicamente el tipo de cambio está generando estructuras bajistas en el largo plazo, por lo que proyectamos caídas para el tipo de cambio en el mediano plazo".

