El dólar se recupera y vuelve sobre los $ 590

Divisas

La divisa estadounidense cerró con un alza de $ 3,80 durante la jornada de hoy.

Luego de la fuerte caída de ayer ($ 4,30), el dólar se recuperó hoy de los mínimos de 2014 y lo demostró subiendo desde las primeras operaciones. La divisa estadounidense abrió en niveles de $ 587,90 para cerrar sobre los $ 590.

Con un alza de $ 3,80 respecto al día lunes, la divisa terminó la jornada con una punta vendedora de $ 591,10.

La recuperación se dio en medio de una jornada de cautela en los mercados, que siguieron con atención el primer testimonio del nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el congreso de Estados Unidos. La máxima autoridad monetaria del país declaró ante los parlamentarios que espera que los próximos dos años sean sólidos para la economía.

"El testimonio de Jerome Powell, según nuestra interpretación, reafirma las futuras alzas de tasas que se proyectaban para este año", afirmó la analista de EuroAmerica, Martina Ogaz.

Los mercados de futuros están anticipando tres incrementos de los tipos este año.

Según la experta, el reforzamiento de la idea de un alsa de tasas en Estados Unidos potenció el índice dólar, el cual volvió a situarse sobre los 90 puntos, avanzando 0,46%. El incremento en la moneda norteamericana tuvo como consecuencia una depreciación generalizada de las monedas en el mundo.

A este panorama se sumó, además, una sesión negativa para el cobre, que retrocedió 1,16% en la Bolsa de Metales de Londres. El metal rojo volvió a caer así por debajo de la barrera de los US$ 3,20, situándose en un precio de US$ 3,18 la libra.

Para los próximos días, todo dependería de los resultados que arrojen dos indicadores de relevancia en EEUU.

"Esta semana hay noticias importantes en EEUU; con la segunda revision del PIB del cuarto trimestre junto con el PCE deflactor, que es el indicador de inflación que sigue la Fed. Estos dos datos podrían agregar volatilidad en el mercado", comentó Ogaz.

No obstante, la analista sostiene que los números no deberían de sorprender al mercado, por lo que el avance del dólar podría seguir su camino, aunque acotadamente. "No esperamos que suba a más de $ 600 esta semana".