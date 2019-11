El dólar sin frenos: incertidumbre lleva al tipo de cambio a casi $ 830 y se elevan expectativas de intervención del Central

Divisas

Son cerca de $ 120 lo que ha subido el tipo de cambio desde el 18 de octubre.

El dólar sigue y sigue subiendo en Chile. El mercado le continúa quitando piso al peso local, por lo que el tipo de cambio pasó de forma veloz a los $ 830 en las primeras transacciones, llegando, incluso, a un techo de $ 838. Los inversionistas miran con desconfianza la constante incertidumbre que genera la escalada de violencia tras el conflicto social y como si fuera poco, el cobre no ayuda mucho y con su caída profundiza el alza.

De acuerdo a Bloomberg, el tipo de cambio cerró finalmente en $ 828,36 lo que representa un alza de $6,3 respecto al cierre de ayer, el cual ya era histórico.

Sin duda que el estallido del conflicto social ha sido el principal factor para que la divisa norteamericana esté en niveles nunca antes visto. Son cerca de $ 120 lo que ha subido el tipo de cambio desde el 18 de octubre, y la sensación del mercado es que estos niveles se mantendrán por mucho tiempo más.

Por si fuera poco la incertidumbre local, en esta jornada los factores externos poco ayudan a mitigar la brutal escalada del dólar. Y es que un cierto distanciamiento que lee el mercado entre China y Estados Unidos luego de que Trump firmara una ley a favor de Hong Kong hace temer lo peor sobre las negociaciones por la guerra comercial. Con lo anterior, el precio del cobre sufre una caída de 0,5% en su precio futuro.

El jefe de Estudios Trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, comentó que "tras acercarse a los $840 ha mostrado una importante debilidad, considerando que aumentan las expectativas de una intervención directa del Banco Central, más aún si consideramos que el tipo de cambio multilateral se encuentra en máximos de más de diez años en Chile".

¿Es la hora del Banco Central?

Ahora todos los ojos se centran en el Banco Central. El mercado está atento a las nuevas señales que pueda entregar el ente emisor y una intervención parece cada vez más cerca, más considerando que la inyección de liquidez por medio de licitaciones de swaps en divisas no han tenido los resultados esperados. De hecho, esta semana, la participación ha sido casi nula: el lunes y ayer las licitaciones se declararon desiertas, mientras que la del martes logró una demanda de sólo US$ 20 millones de los US$ 400 millones ofertados.

Desde el mercado destacan que la medida del ente rector nunca apuntó a afectar el valor del dólar, sino que a asegurar liquidez.

Ahora, la expectativa está firme sobre lo que vaya a decir el Central en la publicación del IPoM y la reunión de política monetaria. Y si bien la expectativa de ciertos sectores es que rebajaría 50 puntos en la tasa, el consenso de la industria financiera espera lo contrario.