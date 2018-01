El dólar sufre una fuerte caída a nivel mundial y llega a mínimos desde fines de 2014

Divisas

En Chile, la divisa estadounidense vuelve a acercarse a los $ 600.

El dólar profundiza su caída frente a las principales monedas del mundo, tendencia que también se refleja en Chile frente al peso.

El denominado Dollar Index de Bloomberg, que mide la variación de la divisa frente a monedas duras como el yen, la libra el franco suizo y el euro cae hasta los 1.119,71 puntos, un nivel que no se veía desde diciembre de 2014.

El índice anota una baja de 1% en relación a la jornada previa.

En ese contexto, la divisa comunitaria se cambia en más de US$ 1,23, también un nivel no visto desde fines de 2014. La libra británica, por su parte, escala a US$ 1,41, su cota más alta en año y medio.

Davos

La cotización se produce en una jornada sin mayores datos de relevancia tanto en Europa como en Estados Unidos. Según reporta Expansión, los analistas están poniendo atención en las novedades que pueda deparar el foro económico de Davos.

Las declaraciones efectuadas en Suiza por el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, reconociendo que la debilidad que registra el dólar es buena para EEUU, aumentan los recelos de cara a los mensajes que lance en este mismo foro el presidente estadounidense, Donald Trump.

Fuentes de la Casa Blanca han avanzado que Trump, en su intervención en Davos, hará especial énfasis en la defensa de su agenda de 'América primero'. El temor a un refuerzo de su política proteccionista hace mella entre los inversores del mercado de divisas.

Se acerca a los $ 600

En Chile, el dólar experimentó una fuerte caída de $ 6,3 y, si se mantienen estas variables, esta misma semana podría romper finalmente la dura barrera de los $ 600.

Al término de las operaciones en el mercado interbancario, la divisa se cotizó en $ 603,10

Este retroceso fue favorecido además por el repunte de 1% que mostró el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres y también por la dirección que está tomando el real brasileño, en medio de la atención regional que tiene el juicio contra Lula da Silva.

"Estamos en línea con lo que está pasando en Latinoamerica a nivel de divisas. Uno también podría asociarlo a lo que está pasando en Brasil, donde tanto la bolsa como el real se están aprenciando por el tema del juicio contra Lula da Silva, como también el peso colombiano, que se valoriza sobre el 1%", señala la analista de EuroAmerica Martina Ogaz.

"Esta caída se vio impulsada por las declaraciones del secretario del Tesoro Steven Mnuchin de que un dólar más débil ayuda a levantar la economía Estados Unidos a través del comercio, y que ayudaría a recuperar parte del déficit de cuenta", comentó César Valencia, analista de Alpari Research & Analysis.

"El siguiente nivel es el soporte psicológico de los $ 600. En caso de romper este nivel podría ir en busca de la zona de $ 596 a $ 593", prevé Carlos Quezada, account manager de XTB Latam.

Además, esta mañana se dio a conocer la Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central, correspondiente a la segunda quincena de enero. Los expertos prevén que el dólar promedie $ 605.