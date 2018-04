El espaldarazo del ministro de Economía al bitcoin y las criptomonedas: “Hay que darles la oportunidad”

Divisas

En medio de la pelea de los operadores de criptomonedas con los bancos, José Ramón Valente afirmó que se trata de "una innovación importante”.

En medio de la dura pelea con los bancos, el ministro de Economía, José Ramón Valente, entregó una clara señal de respaldo al bitcoin y las criptomonedas y a quienes las operan en Chile.

"Lo que nos interesa con las criptomonedas es básicamente, darles la oportunidad porque son una innovación importante que está ocurriendo en el mundo", afirmó la autoridad en el marco de la presentación de Sebastián Sichel en Corfo.

Las declaraciones del secretario de Estado se producen tras la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que ordenó a BancoEstado e Itaú a abrir las cuentas corrientes a las operadores de criptomonedas, luego de cerrarles las puertas como clientes.

En ese contexto, Valente dijo que "no podemos quedarnos fuera de estas innovaciones" y tampoco "fuera de esta economía del futuro, artificialmente".

"Si a las criptomonedas le damos una oportunidad y fracasan, bueno, fallarán como fallan muchas buenas ideas que quedan en el camino, que parecen buenas ideas pero que quedan en el camino", dijo Valente.

El ministro no se quedó ahí y expresó que "no seamos nosotros los que artificialmente les pongamos una traba para que no puedan ocurrir" como industria.

Cabe recordar que BancoEstado, Scotiabank, Itaú y otros siete bancos cerraron las cuentas bancarias de los operadores de criptomonedas, básicamente bajo el argumento de que es un negocio que no está regulado.

Pese a todo, el ministro valoró el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

"Lo que el TDLC anunció ayer, que en el fondo, de darles la oportunidad a las criptomonedas para que demuestren su valor, nos parece muy bien", afirmó Valente, quien luego intentó dejar en claro que no apoya a ninguna de las partes en conflicto.

"Nosotros no estamos a favor ni en contra de ellas, sino simplemente las vemos como innovación más y favorecemos que haya esa innovación y Chile no se cierre ante los eventuales avances tecnológicos en el mundo", sentenció.