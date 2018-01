El ether recupera podio como segunda mayor criptomoneda del mundo y sigue a la caza del bitcoin

Divisas

El ripple había desplazado a la moneda digital de la red ethereum, pero su valor se ha hundido más de 14% en las últimas jornadas, luego de que Coinbase anunciara la semana pasada que no la incluirá en su bolsa en línea.

El ether ha reclamado el título de la segunda criptomoneda más grande del mundo por valor de mercado. El ripple alcanzó esa posición durante un corto periodo tras superar a la moneda digital de la red ethereum hace diez días, pero ha caído en la tabla de clasificación después de perder más de 14% de su valor en las últimas jornadas.

El declive fue impulsado por un anuncio la semana pasada de que Coinbase no incluiría a ninguna moneda nueva como ripple en su bolsa en línea.

Ether ahora cuenta con una capitalización de mercado de poco más de US$ 111.000 millones, mientras que el valor de ripple se ha reducido a menos de US$ 98.000 millones. El bitcoin siguen siendo por mucho la criptomoneda más grande del mundo, con una capitalización de mercado de alrededor de US$ 260.000 millones.

El cambio podría una vez más agregar leña al fuego del llamado "flippening", que es como los entusiastas de ether llaman el alza anticipada de la moneda para superar al bitcoin y convertirse en la divisa criptográfica más grande.

El ascenso del ether pareció frustrarse la semana pasada, cuando el valor del ripple subió hasta los US$ 140.000 millones, pero el giro más reciente de la saga podría restaurar la esperanza de que se avecina otro cambio.