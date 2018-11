El euro se desinfla a mínimos de 2017 y la libra acelera su caída

Divisas

La falta de avances en las negociaciones amenaza con un Brexit caótico y dispara la incertidumbre política. El dólar sale reforzado, y el euro baja de US$ 1,13 por primera vez desde junio de 2017.

El ejercicio 2018 llega a su recta final con el dólar en niveles impensables en el comienzo del año. El dólar cerró 2017 con sus mayores caídas anuales frente al euro desde 2003, y los descensos continuaron en el arranque del nuevo ejercicio. El mes de febrero fue el origen de una remontada que persiste nueve meses después.

La cotización del dólar derriba hoy otro nivel en su escalada. En una jornada semifestiva en EEUU, el euro baja hoy de los US$ 1,13 por primera vez desde junio de 2017. En las últimas semanas la divisa comunitaria había logrado frenar sus caídas en el umbral de los US$ 1,13, resistiendo por encima de los US$ 1,1301 contabilizados el pasado 15 de agosto.

En los últimos nueve meses, desde que el euro tocara máximos anuales en US$ 1,255 el 16 de febrero, la divisa comunitaria acumula un descalabro superior ya al 10%. En el acumulado del año el revés se sitúa en el 6%.

El pinchazo de la libra frente al dólar supera igualmente el 10% desde sus máximos anuales, aunque la caída se ha producido en un plazo más breve que la del euro, en siete meses, concretamente desde los US$ 1,437 contabilizados el pasado 17 de abril.

Sólo en la sesión de hoy la libra pierde hasta un 1% en su cruce con el dólar. La divisa británica no sólo se aleja de la barrera de los US$ 1,30 cae hasta los US$ 1,28, a un paso de sus mínimos del año, los US$ 1,266 del pasado 15 de agosto.