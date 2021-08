El PSG pagará con "fan tokens" parte del salario de Messi

Divisas

En 2018 el Paris Saint Germain fue el primer club de fútbol del mundo en cerrar un acuerdo con Socios.com para poner en circulación su propio fan token, el $PSG. Hoy, la moneda virtual del club parisino cotiza por encima de los US$ 40.

Los rumores de la llegada de Leo Messi a París duplicaron el valor del $PSG en cuestión de horas. El volumen de contratación superó los US$ 1.000 millones en los días previos al fichaje del argentino. Cuando finalmente se confirmó la llegada del ex 10 del Barça, el $PSG marcó máximos históricos de US$ 61,53. Hoy, los activos digitales del club que preside Nasser al-Khelaifi pisan el freno tras el rally alcista, pero cotizan por encima de los US$ 40.

La popularidad de los fan tokens del PSG, no obstante, sigue al alza, más aún después de que el club galo haya hecho público que pagará parte del salario del astro argentino con $PSG. Messi ha recibido un elevado número de fan tokens del PSG, -el club no ha especificado cuántos- lo que le vincula directamente con todos los aficionados del club que ya tienen activos digitales del equipo.

¿Qué es un fan token?

Los 'tokens' son activos digitales que otorgan a su propietario derechos de voto, acceso a recompensas y experiencias exclusivas. Estas 'fichas', basadas en tecnología 'blockchain', son en realidad 'utilities' que se pueden intercambiar en diversas plataformas y 'exchanges', siempre que sean admitidos a negociación.

Aunque su precio fluctúa según la oferta y la demanda, ni tienen consideración de instrumento financiero, ni su finalidad es la de especular en el mercado para obtener rendimientos futuros. Como 'utility', sólo dan derechos a sus tenedores y constatan que esa persona es la propietaria de tales derechos.

No son criptomonedas ni acciones con las que especular en las plataformas de 'blockchain' como Bitcoin o Ether. Su valor fluctúa y se determina en función de su utilidad y de los valores que aporta. Cuantos más derechos de voto, accesos exclusivos y recompensas aporte, mayor será su valor.