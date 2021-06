ETF de Bitcoin pierden más de 30% desde su creación en medio de la corrección del mercado

Divisas

Purpose Bitcoin ETF, uno de los tres fondos canadienses más importantes del mercado y que también cotiza en la Bolsa de Santiago, ha perdido en menos de un año un 37%.

La demanda del Bitcoin por parte de los inversionistas ha tomado una pausa tras la última corrección del precio de las criptomonedas, causada por los dichos de China en materia de prohibir a los bancos del país de brindar servicios de criptomonedas.

Sólo el martes, el Bitcoin perdió cerca de 10%, ubicándose por debajo del piso de los US$ 30 mil, lo que tuvo un efecto directo en los tres fondos de inversión cotizados (ETF, sigla en inglés) más importantes en Canadá y el mercado bursátil internacional, y que tienen menos de un año de historia: Purpose Bitcoin ETF, Evolve Bitcoin ETF y CI Galaxy Bitcoin ETF.

Desde que comenzó junio, los tres han perdido cerca de 7%, y el que registra más caídas en lo que va del año es el ETF de CI Global Asset Management con un retroceso de 41%, seguido por Evolve con un 39%.

En tanto, el fondo de Purpose Investments, que también se negocia en la Bolsa de Santiago desde marzo, ha mostrado pérdidas de 37% desde su creación en febrero de 2021.

Así, al estar relacionadas directamente con el desempeño del Bitcoin -que se ubica nuevamente sobre los US$ 33 mil tras un alza de 2%- los tres fondos han comenzado a repuntar.

Purpose sube 2,76%, hasta los US$ 6,33, Evolve lo hace 2,33%, ubicándose en los US$ 12.74, y más atrás, CI Galaxy avanza 2,72% para situarse en los US$ 6,41.

Los que buscan sumarse

Pese al negativo desempeño de estos fondos durante 2021, los gestores estadounidenses continúan con los esfuerzos para replicar el éxito de sus vecinos canadienses y lanzar un ETF propio.

Sin embargo, por más solicitudes que lleguen, la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, sigla en inglés) no ha autorizado aún su funcionamiento, implicando que aún hay ausencia de regulación que puede perjudicar gravemente a los inversionistas.

De hecho, la discusión ha tomado cada vez más relevancia luego de que el regulador estadounidense retrasó por segunda vez la decisión de aprobar o rechazar el ETF Bitcoin Trust de VanEck, uno de los pocos candidatos que se encuentran en la carrera para extender los límites del mercado criptográfico.

“Sería mucho más fácil y sencillo si hubiera un ETF de Bitcoin. Eso no está aquí y no será en el futuro cercano previsible, por lo que no se puede seguir sentado al margen esperando, porque para cuando la SEC diga que sí, Bitcoin podría estar en los US$ 100 mil", comentó a CNBC el CEO de la firma, Jan van Eck.